El bahiense Ángel Cappa criticó a Messi por su visita a Donald Trump

El ex entrenador de River y Racing, Ángel Cappa, criticó Lionel Messi, por su visita al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado jueves en Washington.

El equipo dirigido por Javier Mascherano visitó la Casa Blanca de la capital estadounidense de Washington para tener un encuentro con el mandatario norteamericano, el cual ingresó al recinto junto con el capitán del Inter Miami, generando una imagen que recorrió el mundo entero y contrajo comentarios de todo tipo, teniendo en cuenta el delicado y bélico contexto mundial con Estados Unidos como protagonista principal.

Quien opinó sobre este encuentro fue el bahiense Cappa que afirmó: “A los hinchas de fútbol, a quienes disfrutamos cada vez que Messi nos asombra con alguna jugada recién inventada, fue como una cachetada en plena estupidez sentimental. Es que no apareció separado de sus compañeros de equipo junto a unos personajes cualquiera, lo hizo junto a 2 de los peores criminales de nuestra historia contemporánea. ¿Fue obligado? ¿Lo hizo plenamente consciente? No lo sabemos ni lo sabremos. Pero en todo caso: qué lástima, Messi”.

“Como cualquier persona, tiene derecho a pensar como le dé la gana de política y de lo que sea. Pero acaba de aparecer junto a Mas Canosa, miembro destacado de la mafia internacional, y de Donald Trump, uno de los terroristas mundiales más temidos, un tipo que va por el mundo bombardeando países extranjeros, matando gente impunemente y poniendo en peligro a la humanidad entera con la amenaza de una guerra mundial devastadora” agregó el ex ayudante de campo del Real Madrid de España.

A pesar de disentir en su encuentro con Trump, el ex entrenador de Huracán elogió a Messi como futbolista: “Messi no solo es el mejor futbolista del mundo actualmente, sino que forma parte de los mejores de la historia, junto a Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona. Ha repartido y sigue haciéndolo, alegrías y emociones por todo el planeta, desde hace muchos años, como lo que es: un genio, un inventor de maravillas”.

Por último, Cappa analizó lo que genera un futbolista en la clase política y la utilización de los primeros para beneficio de los segundos: “Desde que el fútbol es el deporte de mayor convocatoria del mundo, hace ya una pila de años, los políticos y gobernadores de todas las orientaciones ideológicas, democráticos, tiranos o lo que fueran, buscan el apoyo de los triunfadores. Especialmente de los ídolos. Fotografiándose con ellos piensan que comparten algo de su idolatría y aceptación popular. Hay veces, momentos, circunstancias, donde el deportista no tiene cómo eludir el acercamiento interesado del político”.

“El fútbol se nutre, mayoritariamente, de jugadores pertenecientes a los barrios más humildes, a la clase obrera. Es decir, a los más castigados por las élites del poder. Sin embargo el sistema tiene los mecanismos adecuados para que, como ya sabemos, las víctimas odien a los verdugos y al mismo tiempo quieran imitarlos. Por eso cuando acceden a una situación económica holgada, o muy holgada, piensan que ya forman parte de la clase social dominante y adoptan no solo su forma de vivir, sino también de pensar. Desconocen que nunca son aceptados como nuevos miembros de las clases elitistas. El dinero nunca es el pasaporte para acceder al estatus al que aspiran” concluyó.1