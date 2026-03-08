China & Hong Kong 2026: se viene una travesía cultural única

Viajes La Nueva presenta una propuesta que invita a descubrir una de las culturas más fascinantes del mundo: China & Hong Kong 2026, un recorrido de 17 días y 15 noches que combina historia milenaria, modernidad impactante y experiencias únicas.

La salida está prevista para el 19 de septiembre de 2026, con vuelos de Turkish Airlines desde Buenos Aires vía Estambul hacia Beijing.

El valor del programa es de USD 7.393 por pasajero, e incluye una completa gama de servicios que garantizan comodidad, acompañamiento y calidad en cada etapa del viaje.

Un itinerario que recorre lo esencial de China

El viaje comienza en Beijing, donde los pasajeros visitarán la emblemática Ciudad Prohibida y el histórico Templo del Cielo, además de recorrer el tradicional Beijing antiguo.

Uno de los momentos más esperados será la visita a la Gran Muralla China, en la sección Mutianyu, con vistas panorámicas inolvidables.

La experiencia continúa en Xi’an, donde se encuentra el impactante Ejército de Terracota, uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX.

El itinerario incluye además:

Viaje en Tren Bala en primera clase.

Vuelo interno Xi’an–Shanghái y Shanghái–Guangzhou.

Recorrido por los jardines clásicos de Shanghái.

Cena panorámica en el Jinmao Hotel.

Cruce en el histórico Star Ferry en Hong Kong.

Show de luces en la Bahía de Hong Kong.

Servicios incluidos

El programa contempla:

✔ Hoteles céntricos 4 y 5 estrellas (Hilton, Radisson, InterContinental, entre otros).

✔ Desayuno diario.

✔ 7 almuerzos y 8 cenas (incluye banquete de dumplings y cena-show Tang).

✔ Excursiones con guía de habla hispana.

✔ Grupo acompañado desde Argentina.

✔ Asistencia médica al viajero Safe Travel Black.

Clima ideal para recorrer

Septiembre es una de las mejores épocas para viajar a China: temperaturas agradables en Beijing y Xi’an, clima templado en Shanghái y más cálido en el sur (Guangzhou y Hong Kong), permitiendo disfrutar plenamente cada excursión.

Una experiencia cultural profunda

Este viaje no es solo turismo: es una inmersión cultural. Desde templos imperiales y murallas milenarias hasta trenes de alta velocidad y rascacielos futuristas, el recorrido combina tradición y modernidad en cada ciudad.

China sorprende en cada kilómetro. Y hacerlo acompañado, con organización integral y servicios de calidad, transforma la experiencia en un viaje inolvidable.

La Gran Muralla: el símbolo eterno de China

Uno de los momentos más impactantes del itinerario será la visita a la Gran Muralla China, en la sección Mutianyu. Allí, los viajeros podrán ascender en teleférico y caminar por uno de los íconos más impresionantes de la humanidad, disfrutando de vistas panorámicas inolvidables.

En Beijing también se recorrerán la majestuosa Ciudad Prohibida y el histórico Templo del Cielo, además de los tradicionales callejones del casco antiguo.

Xi’an: historia viva y espectáculo imperial

En Xi’an, el grupo visitará el asombroso Ejército de Terracota, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del mundo.

La experiencia se completa con una Cena-Show de la Dinastía Tang, un espectáculo cultural que combina música, danza y vestuario tradicional, evocando el esplendor de una de las épocas más brillantes de la historia china.

Shanghái desde las alturas

La modernidad impacta en Shanghái, donde el itinerario incluye la subida al mirador de la Torre de Shanghái, a más de 550 metros de altura, ofreciendo una vista panorámica imponente de la ciudad.

Por la noche, los pasajeros disfrutarán de una cena buffet en el piso 58 del Jinmao Hotel, con vistas privilegia…

