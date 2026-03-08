El puerto de Bahía Blanca avanza con una obra clave para modernizar uno de los servicios esenciales de su sistema logístico.

En el área de Puerto Galván ya supera el 80% de ejecución la renovación integral de la red de agua potable, una infraestructura crítica para garantizar el abastecimiento a terminales, industrias y operadores que desarrollan actividades en ese sector del complejo portuario.

El proyecto forma parte del plan de mejoras que impulsa el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca con el objetivo de actualizar instalaciones que en muchos casos tenían décadas de antigüedad y que ya no respondían a las necesidades actuales del sistema portuario y del polo industrial.

La obra contempla la instalación de cinco nuevos tanques de almacenamiento fabricados en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio) con una capacidad total de 875 metros cúbicos, destinados a mejorar la reserva de agua potable en el área portuaria.

Estos depósitos permitirán estabilizar el sistema de abastecimiento y garantizar mayor autonomía operativa en uno de los sectores con mayor demanda de servicios dentro del puerto.

Además de los tanques, el proyecto incluye la renovación completa de la red de distribución interna, con el reemplazo de tramos antiguos de cañerías por nuevas líneas de polietileno de alta densidad (PEAD) y conductos de acero.

Este tipo de materiales se utiliza en redes industriales por su resistencia a la corrosión, su mayor durabilidad y la reducción de pérdidas de presión dentro del sistema de distribución.

La modernización incorpora también válvulas sectorizadas y puntos de control hidráulico, lo que permitirá aislar sectores específicos ante eventuales fallas o tareas de mantenimiento sin interrumpir el suministro en todo el sistema.

Uno de los cambios más importantes será la incorporación de caudalímetros digitales y sensores de presión que enviarán información en tiempo real a la plataforma de monitoreo del puerto.

Con este sistema de telemetría, los operadores podrán controlar el consumo de agua en distintos puntos de la red, detectar eventuales pérdidas y gestionar con mayor precisión el funcionamiento del sistema.

La obra también incluye la instalación de nuevas estaciones de bombeo y tableros eléctricos, necesarios para mejorar la presión del suministro y garantizar un flujo estable hacia las distintas instalaciones industriales del área.

La ejecución de los trabajos está a cargo de la UTE integrada por Ecosur Bahía y Bahía Petróleo, empresas con experiencia en obras de infraestructura vinculadas al sector energético, industrial y portuario en la región.

Puerto Galván concentra parte de las operaciones industriales y energéticas del complejo portuario de Bahía Blanca, incluyendo terminales vinculadas al movimiento de combustibles, productos petroquímicos y cargas industriales.

En esa zona operan además instalaciones conectadas con el polo petroquímico bahiense, uno de los principales centros industriales del país.

Por esa razón, el abastecimiento de agua potable no cumple únicamente una función sanitaria sino también operativa, ya que muchas instalaciones portuarias dependen de este servicio para tareas de mantenimiento, limpieza de equipos, servicios logísticos y funcionamiento de instalaciones auxiliares.

La renovación de la red busca mejorar la confiabilidad del sistema en un contexto de creciente actividad portuaria y de nuevas inversiones vinculadas al sector energético.

En los últimos años el puerto de Bahía Blanca avanzó en distintos proyectos de infraestructura destinados a reforzar servicios esenciales como energía eléctrica, accesos logísticos, redes internas y sistemas de abastecimiento.

El objetivo es preparar al sistema portuario para acompañar el crecimiento de las exportaciones energéticas y el desarrollo industrial que se proyecta en la región.

Puerto Galván es uno de los sectores más dinámicos del complejo portuario. Allí operan terminales dedicadas al movimiento de hidrocarburos, productos petroquímicos y distintas cargas industriales vinculadas al polo productivo de Bahía Blanca.

El fortalecimiento de la infraestructura básica en esta área resulta clave para garantizar la continuidad operativa del puerto y acompañar la expansión de la actividad industrial.

Aunque se trata de una obra menos visible que la construcción de muelles o terminales, la modernización de la red de agua potable constituye una mejora estructural para el funcionamiento del sistema portuario.

La actualización de esta infraestructura permitirá reducir riesgos operativos, mejorar el control del sistema y asegurar el abastecimiento para terminales, industrias y servicios que dependen de esta red dentro del complejo portuario.

Con más del 80% de avance, el proyecto se encamina a completar una de las principales obras de infraestructura básica que el Consorcio portuario ejecuta actualmente en el área de Puerto Galván.