Germán Sasso, hincha, socio y ahora dirigente: “Es un honor ser parte del mundo de River”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se crió en Tornquist, descubrió su fanatismo por River escuchando los partidos por radio y se enamoró fielmente del mundo millonario cuando su mamá (María Elena) lo llevó por primera vez al Monumental, en sus primeros pasos como adolescente y en épocas donde recitaba, anotaba y repetía --de memoria, claro-- los equipos de la Banda todos los “santos” días, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir.

Lo que nunca imaginó, ni siquiera en esos sueños llenos de gloria que mentalmente lo proyectaban desde nuestra ciudad --en la que nació y a la que volvió a los 10 años-- al barrio porteño de Núñez, fue que, algunas décadas más adelante, se iba a convertir en dirigente después de haber transpirado tantas veces en la popular o de quedar al borde de un ataque de nervios sentado en la platea.

“Es una experiencia muy fuerte que un socio del interior, como yo, se pueda involucrar en un gigante tan potente y representativo a nivel mundial como es River Plate, una empresa organizada que cumple roles perfectos en lo social, lo institucional, lo deportivo, lo educativo y lo administrativo”, fue la primera reflexión del periodista bahiense Germán Sasso, actual vicepresidente primero de River Federal, cargo que le fue otorgado en la última reunión con la Comisión Directiva a pleno.

“Le tengo que agradecer a toda la dirigencia, pero especialmente al presidente del club Stéfano Di Carlo, quien en definitiva, con su aprobación, me terminó honrando con tan importante nombramiento o asignación”, alargó el actual conductor del programa radial “Bahía Hoy”, que se emite en las mañanas de La Brújula 24 y del que está a cargo desde febrero de 2016, tras el fallecimiento de “Gonzalito” (Rubén González), el alma intelectiva de ese espacio.

--¿Cuál va a ser tu función específica como vice de River Federal?

--Construir acuerdos de cooperación entre la marca River y las administraciones provinciales que permitan establecer un marco propicio para el diseño de actividades conjuntas y de beneficio mutuo.

“El objetivo máximo es consagrar a River como una entidad líder en la red de cooperación federal; de alguna manera ocuparme y ocuparnos de llevar el escudo y la globalización del club a la ancho y a lo largo del país”.

Germán, que en 1998 estudió en DeporTEA (Escuela de periodismo, taller y agencia generadora de nuevos periodistas y de notas), se recibió tiempo después, y a distancia, de Técnico y Licenciado en periodismo en la Universidad Cristiana de Buenos Aires, aunque su emprendedora actividad profesional, en un principio, estuvo relacionada al “Millo”.

“En 1995, cinco años después de haber regresado a residir a Bahía desde Tornquist, arranqué con un programa de River en FM Latina junto al colega Facundo Pepe, otro enfermo riverplatense”, contó quien forjó su destino como periodista general en distintas radios, entre ellas ellas FM Liverpool, Palihue y Universal, hasta llegar a donde se encuentra hoy.

“La Brújula, en sus inicios, era el nombre de un programa radial que creamos con Martín Noir, en 2003, y que era parte de la cartelera en Radio 10. Ese programa, en 2010, se convirtió en medio con el apoyo de Gustavo Elías y el Grupo La Nueva, y hoy sigue de pie potenciado en todas su áreas y con un equipo de trabajo sensacional”, detalló este hombre de 45 años, casado y con dos hijos que también recibieron, y aceptaron casi por obligación paternal, la “bendición” riverplatense.

Sin perder el hilo conductor de la nota, se refirió al inicio de la historia, a ese seguimiento por River que en algún momento y casi sin quererlo se convirtió en incondicional.

“Estoy entre dos teorías, en realidad versiones familiares que siempre escuché pero que nunca supe diferenciar en cuanto a veracidad y fundamentos. Una es que mi primo Paco, fanático mal de River, me contagió la pasión calentándome la oreja cada vez que nos veíamos; y la otra fue que me hice del Millo para llevarle la contra a mi papá (Oscar), que es de Boca” deslizó el de saco y corbata cuya imagen aparece en los distintos micros que van y vienen por nuestra ciudad.

“Esos son los recuerdos más frescos, pasaron 40 años, estamos hablando de mediados de la década del '80, cuando seguía los partidos por radio. Los relatos de Víctor Hugo Morales me hipnotizaban frente al dial y a la noche era una religión ver el resumen de la fecha y los goles en Fútbol de Primera”, rememoró.

Y ya en los albores de los 90, los primeros viajes a Capital, el impacto de pisar el césped del Monumental y los posters de River que empapelaron una habitación juvenil donde la preferencia eran los tonos rojos y blancos.

“En ese entonces, la pasión por River se metió de lleno en la cotidianidad de mi vida, por eso el paso siguiente fue hacerme socio. En 1994, Roberto Dorcazberro crea la primera filial de River en Bahía buscando en el padrón general del club los que eran nacidos o tenían domicilio acá, y llamó a uno por uno para fundar la `Enzo Francescoli´. No eramos muchos y yo era el más chico en edad, pero fueron tiempos donde se generó un vínculo más intenso con el club, los viajes (en auto, micro o tren) se empezaron a hacer más seguidos y en la peña se multiplicaron los integrantes”, detalló el autor intelectual de dos libros, que en su momento fue procesado judicialmente "por no revelar fuentes periodísticas".

“En ese momento se nos ocurrió hacer el programa `Sentir Millonario´, por radio Palihue, y ahí a partir de ahí el sentido de pertenencia hacia River tuvo otro sentido, al menos para mi”.

--¿En qué momento te empezaste a involucrar con la CD?

--En los últimos años me había alejado un poco del club, no viajaba tan seguido, pero mi hijo me empezó a pedir de ir a ver a River, me reavivó el espíritu y me “enchufé” otra vez. Sin forzar ningún tipo de situación, se fueron dando charlas esporádicas y de café con gente muy vinculada a la institución, y ese interés me llevó a querer saber y a estar al tanto de la interna riverplatense.

“En pandemia organizamos un evento en Bahía con la Fundación River, en el que participaron su actual presidente, Clara D´Onofrio, y Stéfano Di Carlo, hoy titular de la entidad. Después de ese día, seguí en contacto, y hace dos años me llamaron para preguntarme si quería colaborar cumpliendo una función determinada y siendo parte del club. Acepté, aún sabiendo que es complejo para el que vive a 800 kilómetros del Núñez”.

Sasso ocupa su cargo actual desde diciembre de 2025 y no descarta hacer una pausa en el periodismo para dedicarse de lleno a su nueva función en el Millonario.

“Hoy en día sigo en Bahía porque todo es posible con la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones. River Federal apunta a lo institucional, a generar vínculos, a organizar charlas y a reconocer a embajadores que vistieron nuestros colores --en cualquiera de los deportes-- y que hoy están `perdidos´ en el interior del país y sin que nadie sepa nada de ellos. También que la gente que no conoce el club pueda ir al museo, al Monumental y se interiorice por la historia que nos identifica”.

--Clarito.

--Es que es eso, poder acercar al hincha al club y llevar a River a las distintas localidades, ciudades y pueblos con la presencia de algún ex jugador o referente dirigencial. Otra idea es regalar camisetas o generar entusiasmo en grupos u organizaciones donde haya simpatizantes y seguidores de River.

“Por el momento tengo en vista cerrar un espectáculo de box en nuestra ciudad, que vengan púgiles de River y que se conozca que esa actividad en nuestro club es muy fuerte y popular”.

--Hace poco leí una declaración de un hincha que se emocionó en el Monumental porque no se quería morir sin conocer el estadio con más capacidad de Sudamerica.

--Son experiencias que hay que atravesar, entender que es posible llegar a lo que para muchos es inalcanzable. Es un tema que charlé con los dirigentes, porque el que vive en Capital y está a un paso del mundo River, no cobra dimensión de lo que puede llegar a sentir un chico o un adulto (por qué no) del interior que no se puede costear un viaje de ida y vuelta al Monumental.

--Tu flamante cargo, ¿implica que tengas que viajar más seguido a Buenos Aires?

--Por ahí si, aunque siempre dependiendo de mis labores periodísticas, aunque tanto en la radio como en el diario digital hay grandes profesionales y los equipos funcionan casi de manera automática.

“Haré lo que pueda, por y para River; es un orgullo poderle aportar mi granito de arena a una institución brillante y consolidada. Es el club con más socios de la Argentina, todo funciona, no hay errores y la organización es la base del progreso a nivel deportivo, social e institucional.”

--Nunca lo imaginaste.

--Jamás, siempre alenté a River como hincha, como los miles y miles que lo seguimos a nivel país. Es una posibilidad que no se me pasó por la cabeza, pero se dio. Sigo aprendiendo, y que el hincha de Bahía y la región sepa que ahora estoy para ayudarlos en lo que pueda.

--Tenías afinidad con Marcelo Gallardo, ¿cómo te cayó que se vaya como se fue?

--Mucho no puedo decir porque ahora hay una gran expectativa con la llegada de Coudet (Eduardo), un hombre muy respetado en el mundo River, con una capacidad extraordinaria para dirigir. Existe una fe enorme alrededor de él, en que pueda revertir la situación difícil que atraviesa el equipo de fútbol.

“A Gallardo, agradecimiento eterno, un emblema del club, el técnico más importante de todos los tiempos junto a Angelito Labruna. Va a seguir ligado a River y en algún momento regresará, como técnico o en cualquier otro rol, porque los que son de River nunca se van del mundo River, eso es así y está comprobado.

--Te pongo en un aprieto: ¿River o Liniers?

--Nooo… Cambiá la pregunta (risas). Siempre fui hincha de River, a Liniers le tomé simpatía cuando retorné a Bahía, por la cercanía con la radio, porque en ese momento salía campeón seguido y porque pasó todos los días cuando voy a trabajar. También, y anotalo, simpatizo por Unión de Tornquist.

--¿El mejor River que viste y que siempre recordás?

--El de Enzo, Medina Bello, Da Silva, Ramón Díaz... Igual, no hay mayor ídolo que Francescoli (foto), que cuando me lo cruzo en el club me moviliza de una manera que no lo puedo describir. Se me eriza la piel, pero ya sé que es de carne y hueso. Me tiembla la voz cuando me pongo a charlar con él.

--Bien, terminamos.

--Pará, no puedo dejar de lado el River de Gallardo campeón de la Libertadores en Madrid. Algo inigualable, único, que nos enaltecerá para siempre.