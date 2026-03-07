Israel aseguró que tiene el control “casi total” del espacio aéreo iraní

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel continuaría su guerra con Irán “con toda nuestra fuerza”, y que, junto a Estados Unidos, mantienen un control casi total de los cielos iraníes tras una semana de ataques.

“Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”, aseguró Netanyahu.

La octava jornada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán comenzó este sábado con nuevos bombardeos sobre Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad y ataques iraníes dirigidos a Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que, en la madrugada, lanzaron una nueva ola de ataques “a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán”. En el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos. Unos 80 aviones de combate israelíes atacaron y destruyeron el búnker militar subterráneo del fallecido líder iraní Alí KHamenei, según reportes militares.

Irán, por su parte, lanzó una nueva serie de ataques contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”, según la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica. (Con información de Infobae)