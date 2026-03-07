El ejército israelí emitió una nueva alerta de evacuación forzosa

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut

La situación en Oriente Medio continúa evolucionando con rapidez, en medio de una creciente tensión regional y reacciones internacionales.

El ejército de Israel emitió una alerta de evacuación obligatoria dirigida a los habitantes de los suburbios del sur de Beirut, en Líbano. El comunicado insta a quienes aún permanecen en la zona a abandonar el lugar ante el riesgo de nuevas operaciones militares.

En paralelo, reportes difundidos en redes sociales muestran amplios daños en un distrito considerado estratégico dentro de Teherán, capital de Irán. Según informó la cadena Al Jazeera, el área —vinculada a estructuras de seguridad y al sistema judicial— habría sido alcanzada por bombardeos israelíes el jueves, provocando una destrucción significativa en varios edificios.

Mientras tanto, las repercusiones políticas también se hicieron sentir en Reino Unido. El exlíder del Partido Laborista (Reino Unido), Jeremy Corbyn, pidió que su país no se involucre en lo que calificó como "otra guerra ilegal". Sus declaraciones se produjeron durante una protesta en Londres, donde manifestantes reclamaron el fin de los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. (NA)