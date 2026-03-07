El presidente de Irán arremetió contra EE. UU. e Israel

A una semana del asesinato del líder supremo iraní, Alí Khamenei, continúan los bombardeos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió este sábado que Estados Unidos e Israel "se llevarán su sueño de rendirnos a la tumba", al responderle al mandatario Donald Trump que amenazó a la república islámica con ataques de "extrema dureza".

A través de un video difundido desde su oficina, Pezeshkian señaló: "La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba".

Trump había exigido el viernes "la rendición incondicional" de Irán, a una semana de los bombardeos en ese país que asesinaron al líder supremo, Alí Khamenei, y provocaron la muerte de 53 estudiates en una escuela.

En este sentido, el jefe de Estado iraní lamentó que "sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país".

Pezeshkian indicó que el régimen desistió de atacar las naciones vecinas, a las cuales pidió disculpas. (NA)