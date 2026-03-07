Demichelis debutó en Mallorca: ganaba por dos goles y le empataron en los últimos 5 minutos

Al Mallorca le empataron a los 89 minutos. Foto: As.

El debut de Martín Demichelis en el Mallorca de España quedó envuelto en una profunda frustración. Toda parecía encaminarse hacia un resonante triunfo en el campo del Osasuna pero un pésimo cierre de partido provocó un empate con sabor a derrota.

El encuentro terminó 2-2 después de que los dirigidos por el ex-River estuvieran en ventaja con un doblete de Vedat Muriqi a los 35 y 61 minutos de juego.

Sin embargo, en la recta final del partido, cuando ambos equipos ya jugaban con 10 futbolistas, el local tuvo una notable reacción que le permitió rescatar un punto.

A los 89 minutos, Kike Barja marcó el descuento y cinco después, ya en tiempo agregado, Budimir selló la igualdad que dejó lleno de bronca al equipo de Demichelis.

Con las dos unidades perdidas, Mallorca no pudo salir de la zona de descenso. El equipo sigue en el puesto 18° con 25 unidades a falta de once fechas para el final de la temporada.

Su próximo partido será de local ante Espanyol de Barcelona; luego visitará a Elche -rival directo en la lucha por la permanencia- y volverá a jugar en casa ante el Real Madrid de Franco Mastantuono, futbolista que debutó en primera en River bajo sus órdenes.