Argentinos de regreso: se esperan arribos durante el fin de semana desde Medio Oriente

Decenas de argentinos que están varados en Medio Oriente a causa de la guerra empezarán a volver al país durante este fin de semana.

En concreto, se tratará de dos vuelos comerciales operados por Emirates Airlines que despegarán del aeropuerto de Dubái el domingo y el lunes, para traer a los primeros de los 630 ciudadanos que aún continúan atrapados en la región.

Antes de aterrizar en Buenos Aires, estos vuelos comerciales realizarán una escala en el aeropuerto de Río de Janeiro, en Brasil, recordando que no se trata de una repatriación oficial del Gobierno nacional.

Estos aviones podrán operar gracias a las gestiones diplomáticas realizadas entre el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.

Según datos oficiales de Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, en total son 630 los argentinos que le pidieron ayuda al Gobierno nacional para poder escapar de la zona de conflicto, a través de diversos canales consulares.

De todos modos, desde Casa Rosada aseguraron que por el momento no va a haber vuelos para repatriar a los varados en Medio Oriente. Hasta ahora, solo se trata de vuelos comerciales. (C5N)