Estados Unidos: luz verde para Trump por la guerra de Medio Oriente

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, rechazó una resolución sobre las facultades de guerra encaminada a frenar los ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Irán.

Esto se produjo un día después de que una medida similar fuese impugnada en el Senado.

La cámara baja emitió una votación de 212 contra 219 para rechazar la resolución que buscaba impedir que Trump ordene nuevos ataques militares contra Irán sin la aprobación del Congreso.

Este miércoles, la cámara alta controlada por los republicanos, bloqueó la resolución con una votación de 53 contra 47.

Por su parte, los demócratas en general critican los ataques militares contra Irán y los republicanos defienden predominantemente al presidente.

"No podemos permitir que un aspirante a rey nos arrastre a una guerra interminable en Medio Oriente. Los republicanos pueden encontrar miles de millones para las bombas, pero nada para bajar la factura de los comestibles o de los costos de salud", dijo Hakeem Jeffries, principal demócrata de la Cámara, en un mensaje publicado en X. (NA)