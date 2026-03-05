Trump dijo que la caída de la Revolución cubana será “la frutilla del postre”

El presidente estadounidense, Donald Trump, vaticinó la caída de la Revolución cubana y dijo que sería “la frutilla del postre” después de las intervenciones de la Casa Blanca en Venezuela e Irán.

El mandatario republicano dijo que su gobierno está “hablando con Cuba” y elogió el trabajo de la gobernante venezolana encargada, Delcy Rodríguez, por el corte del suministro de petróleo a la isla.

Luego, en un evento en la Casa Blanca para celebrar el título de liga en 2025 del equipo de fútbol Inter de Miami de Lionel Messi, afirmó que Cuba está “desesperada” por lograr un trato.

“No tienen idea; Cuba quiere llegar a un trato de forma desesperada”, señaló y afirmó que “solo es cuestión de tiempo” que su gobierno se centre en el caso Cuba.

Respecto de su participación en el eventual derrumbe de la Revolución cubana, Trump afirmó: “¿Ustedes qué opinan? Después de 50 años, eso es la frutilla del postre. Venezuela lo está haciendo fantásticamente", indicó.

Delcy Rodríguez “está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”, dijo.

Estados Unidos atacó y capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, Venezuela cortó el vital suministro petrolero a la isla.

Trump confirmó negociaciones con Cuba

Trump ordenó en enero un bloqueo petrolero total a Cuba, aunque suavizó esa medida a fines de febrero. Ahora está autorizada la venta de petróleo y gas a la isla, siempre y cuando las empresas se aseguren de que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado.

Cuba atraviesa la peor crisis de la historia de la Revolución, con un virtual colapso energético que se traduce en apagones interminables, falta casi total de transporte y escasez de toda la clase de productos de primera necesidad.

Trump confirmó que Estados Unidos está en contacto con el gobierno cubano. La Habana desmintió cualquier tipo de negociaciones formales.

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel.

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, dijo el presidente estadounidense.

Además, afirmó que el empeoramiento de la situación de la isla es en parte resultado de la presión de su gobierno, incluido el corte del suministro de petróleo venezolano que alguna vez sostuvo a La Habana.

“Bueno, es gracias a mi intervención, una intervención que está ocurriendo. Obviamente, de lo contrario no tendrían este problema. Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, indicó.

“¿Cuánto tiempo llevas oyendo hablar de Cuba, Cuba, Cuba, durante 50 años? Y esa es una de las pequeñas cosas que me interesan”, concluyó. (con información de TN)