Israel atacó los centros de mando de Hezbollah en Beirut

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo este viernes ataques contra infraestructura del grupo Hezbollah en Beirut, informó el propio Ejército.

Según un comunicado de las FDI, los bombardeos alcanzaron un centro de mando del consejo ejecutivo de Hezbollah y un depósito de drones ubicado en el suburbio de Dahieh, instalaciones que, según Israel, eran utilizadas para lanzar ataques contra su territorio.

El Ejército israelí aseguró que antes de los ataques adoptó diversas medidas de precaución para reducir riesgos a la población civil, entre ellas advertencias previas a los residentes, el uso de armamento de precisión y vigilancia aérea.

Dahieh, considerado un bastión de Hezbollah en el sur de Beirut, ha sido alcanzado por al menos 26 oleadas de ataques aéreos desde el inicio de la actual escalada del conflicto.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, los bombardeos impactaron distintas zonas del Líbano. Los suburbios del sur de Beirut, el sur del país y el valle de la Becá fueron las áreas más afectadas en medio de un creciente aumento de la tensión militar.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, los ataques se produjeron después de que el Ejército israelí emitiera advertencias de evacuación para varios barrios de los suburbios del sur de la capital, lo que generó escenas de pánico entre la población.

Un gran número de residentes abandonó sus hogares, provocando fuertes congestiones de tránsito en las carreteras que conectan con otras zonas de Beirut. Testigos señalaron que varias vías quedaron colapsadas, especialmente porque algunas familias comenzaron a evacuar cuando los ataques aéreos ya habían comenzado.

Medios locales reportaron potentes explosiones que sacudieron Beirut y áreas cercanas, mientras aviones de combate israelíes continuaban sobrevolando intensamente la capital y la cordillera del Líbano.

También se informó que algunas familias comenzaron a abandonar el campo de refugiados palestinos de Sabra, en Beirut, en medio del aumento de la tensión tras las advertencias emitidas por Israel.

En paralelo, varios hospitales y centros de salud activaron protocolos de emergencia, evacuaron determinadas salas y trasladaron pacientes a zonas consideradas más seguras ante el temor de que los ataques se extendieran.

Por su parte, Hezbollah afirmó en un comunicado que emitió advertencias en hebreo dirigidas a residentes de asentamientos del norte de Israel situados a menos de cinco kilómetros de la frontera, a quienes instó a desplazarse hacia el sur.

El lunes, el grupo lanzó misiles y drones contra Israel y aseguró que se trató de una represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, así como por los reiterados bombardeos israelíes en territorio libanés.

En respuesta, Israel intensificó sus operaciones militares con ataques aéreos masivos contra objetivos de Hezbollah y el despliegue de fuerzas terrestres en el sur del Líbano, lo que marcó una nueva escalada del conflicto. (NA)