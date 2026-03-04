Irán amenazó con atacar las embajadas de Israel en el mundo

Las fuerzas armadas de Irán amenazaron este miércoles con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión diplomática de Teherán en Líbano. Lo dijo un portavoz militar.

Abolfazl Shekarchi, vocero del ejército iraní, indicó en la televisión nacional que “si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que “los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano” deberían marcharse “inmediatamente antes de ser atacados”. Incluso, les dio un plazo de 24 horas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Qué está pasando en el Líbano

En tanto, las fuerzas israelíes avanzaron hasta varias localidades del sur de Líbano, al tiempo que mantienen su campaña de bombardeos en el país, en el tercer día de combates con el movimiento proiraní Hezbollah.

Líbano se vio arrastrado el lunes al conflicto después de que ese grupo armado proirtaní lanzara un ataque contra Israel para “vengar” la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el sábado en un ataque israelíestadounidense contra Irán.

Israel instó a los habitantes de una extensa zona del sur de Líbano a evacuar sus hogares, en el marco de una ofensiva que dejó al menos 72 muertos y 437 heridos desde el lunes, además de 83.000 desplazados, según las autoridades libanesas.

Por su parte, Hezbolláh reivindicó varios ataques contra Israel, incluido uno con drones contra las industrias aeroespaciales israelíes, en el centro del país, en lo que supone su objetivo más alejado de la frontera hasta ahora.

El grupo chiita afirmó además haber atacado con un “misil de precisión” una base militar en el norte. Por tierra, el ejército israelí penetró este miércoles en Jiam, una localidad del sur de Líbano a unos seis kilómetros de la frontera, y llamó a evacuar un área del sur, entre la frontera con Israel y el río Litani, a unos treinta kilómetros más al norte.

Israel quiere crear “una zona tapón” en el Líbano

El martes, el ejército israelí afirmó que buscaba crear una zona tapón dentro de Líbano para proteger a los israelíes.

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindados e ingenieros están operando en el sur de Líbano, dijo este miércoles el ejército israelí.

“Las fuerzas de paz observaron hoy varios movimientos del (ejército israelí) y actividades militares, cerca de Jiam, Beit Lif, Yarun, Hula, Kfar Kila, Jerbeh y Kfar Shuba”, declaró la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) en un comunicado.

En Jiam, los combatientes de Hezbolláh se enfrentaron “directamente” con las fuerzas israelíes, dijo el movimiento proiraní. En tanto, Israel anunció que dos de sus soldados resultaron “levemente heridos” por fuego antitanques mientras “operaban en el sur de Líbano”.

Prosiguen los bombardeos en Beirut

Al mismo tiempo, Israel continuó con su campaña de bombardeos. Al sur de Beirut, la capital libanesa, ataques aéreos israelíes contra las regiones de Aramun y Saadiyat - zonas residenciales que no forman parte de los bastiones de Hezbolláh - dejaron seis muertos y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

Los bombardeos también golpearon un edificio de cuatro plantas en la ciudad milenaria de Baalbek, en el este de Líbano, donde Hezbolláh tiene gran poder, con un balance de cinco muertos y 15 heridos.

Por otra parte, en Hazmieh, un barrio cristiano de Beirut cercano al palacio presidencial y a numerosas delegaciones diplomáticas, un bombardeo israelí alcanzó un hotel, según ANI, que no reportó víctimas. (con información de TN)