Villa Mitre espera a uno de los mejores: acá te quiero ver La Unión...

Villa Mitre recibe a La Unión (Colón), desde las 20.30, arbitraje de Fabricio Vito y Matías Sotelo.

Es el tercer juego en fila del tricolor, correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina, y llega justamente con el envión de las dos victorias previas, frente a Racing, 105-91 y ante Rocamora, 98-75.

Después de este encuentro a la Villa le quedarán cuatro presentaciones, la próxima en Pico, el miércoles 11, cerrando en nuestra ciudad frente a Deportivo Viedma (lunes 16), Central Entrerriano (jueves 19) y Centenario (sábado 21).

El objetivo es tratar de obtener la mejor ubicación de cara a los playoffs de Reclasificación, que jugarán del 5º al 12º, teniendo ventaja de localía los que finalizan del 5º al 8º.

Mientras tanto, del 1º al 4º aguardan en octavos de final, y abajo el último descenderá y del 13º al 16º finalizarán su participación.

Evalúan a Sahdi

El base Fabián Sahdi estuvo con un cuadro febril y algunos vómitos. Si bien mostró una mejoría, tras la práctica de hoy evaluarán si está en condiciones de jugar.

Cómo llegan

Villa Mitre atraviesa un buen momento, con el arrastre de las últimas dos victorias, las que ampliaron su récord como local a 8 triunfos (en 12 presentaciones) y el global de 12-15.

La visita, por su parte, es el mejor de los 34 equipos jugando como local, donde sumó 14 victorias y apenas una derrota.

Contrariamente La Unión es uno de los más flojos de visitante, acumulando 3 victorias en 10 presentaciones.

De todos modos, en el global está tercero y viene de ganar cuatro de cinco partidos, incluido el último, nada menos que ante el poderoso Provincial (78-77), con un triple de Guido Cabrera.

En el partido que jugaron en Colón, el local le ganó a Villa Mitre, 106 a 104.

Los principales jugadores de la visita, que dirige Martín Guastavino, son Rodrigo Acuña (15 puntos de promedio), Lucio Longoni (7,1 rebotes), Guido Cabrera (11,2 puntos), Nicolás Enriques (10,6 puntos), Matías Caire (14,3 puntos), Gonzalo Romero (10 puntos y 5 rebotes) y Álvaro Merlo (4,4 asistencias).

Sorpresa anoche

Ciclista venció como visitante a Centenario de Venado Tuerto, por 89 a 83, con 23 puntos de Erick Macías. Los juninenses llegaron a sacar 21 de luz

Posiciones

1º) Provincial, 27 PJ (20 PG y 7 PP): 74% de victorias

2º) Central, 27 (20 y 7): 74%

3º) La Unión, 25 (17-8): 68%

4º) Quilmes, 27 (17-10): 62,9%

5º) Lanús, 28 (18-10): 64,2%

6º) Pico, 26 (17-9): 65,3%

7º) Gimnasia, 27 (16-11): 59,2

8º) Centenario, 26 (14-12): 53,8%

9º) Viedma, 28 (15-13): 53,2%

10º) Racing, 28 (14-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 27 (12-15): 44,4%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

14º) Unión, 28 (10-18): 35,7%

15º) Rocamora, 25 (8-18): 32%

16º) Pergamino, 29 (6-23): 20,6%

17º) Dep. Norte, 26 (5-21), 19,2%