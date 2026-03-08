Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el primer triunfo de la temporada

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio de temporada en la Fórmula 1, al finalizar 14° en el Gran Premio de Australia, en una carrera que tuvo como ganador al británico George Russell (Mercedes).

El podio lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el compañero de equipo en Alpine de Colapinto, el francés Pierre Gasly, quedó 10° y sumó un punto.

La carrera fue una verdadera pesadilla para Colapinto desde la largada, ya que en los primeros metros tuvo que hacer gala de todos sus reflejos para esquivar milagrosamente al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el auto, en una maniobra que lo hizo caer de 14° al 17° puesto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Unos minutos después, el pilarense tuvo que hacer un stop and go por una sanción que recibió debido a una infracción en la largada.

Colapinto paró en boxes para cambiar los neumáticos recién pasadas las 40 vueltas, cuando estaba muy lejos de poder pelear por ingresar a la zona de puntos, y pudo aguantar para terminar en el 14° puesto.

La carrera contó con los abandonos del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) antes del inicio y del español Fernando Alonso (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) por problemas en sus monoplazas.

El que sí tuvo una destacada actuación fue el compañero de equipo de Colapinto, Gasly, quien finalizó en el 10° puesto y pudo sumar un punto.

Russell se quedó con la victoria

El británico George Russell (Mercedes) se quedó con el triunfo luego de una interesante pelea con el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a quienes pudo dejar atrás recién en la vuelta 29, cuando transcurría exactamente la mitad de la carrera.

En la segunda posición quedó su compañero de equipo en Mercedes, el italiano Kimi Antonelli, mientras que Leclerc quedó tercero y Hamilton cuarto.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana que viene, cuando se dispute el GP de China.

Así quedaron las posiciones en el GP de Australia:

1- George Russell (Mercedes)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Charles Leclerc (Ferrari)

4- Lewis Hamilton (Ferrari)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Oliver Bearman (Haas)

8- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9- Gabriel Bortoleto (Audi)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Esteban Ocon (Haas)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Liam Lawson (Racing Bulls)

14- Franco Colapinto (Alpine)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Sergio Pérez (Cadillac)

17- Lance Stroll (Aston Martin)__IP__

Abandonaron: Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hulkenberg (Audi)