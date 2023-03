Imágenes y testimonios: Monte Hermoso inauguró su cancha de agua

Ya nada será lo mismo en el hockey que concierne a la Asociación Bahiense, luego de que ayer quede inauguaruda oficialmente la cancha de agua de Monte Hermoso, la primera de este tipo en nuestra región y hasta el momento la más austral del país.

La flamante carpeta es de las mismas características donde se juega esta disciplina en la elite y se encuentra emplazada en el Complejo Municipal del balneario que lució reluciente y tuvo un gran marco de público.

La cancha municipal fue inaugurada con un breve acto que contó con un video alusivo, algunas distinciones y sorpresas.

Luego, el evento principal de una jornada llena de activiades fue el encuentro entre el preseleccionado mayor de Damas de la ABH y Las Leoncitas, que se impusieron por 2 a 0, en una noche perfecta desde los climatológico.

"Llegó el día tan soñado y tan sufrido, porque nos costó logar esto desde que se tomó la iniciativa", admitió el intendente municipal Marcos Fernández, quien fue el primero en tomar la palabra.

"Luego de dos años de trabajo muy intensos, donde nuestras chicas tuvieron que hacer un esfuerzo enorme viajando a Dorrego para poder llevar adelante la actividad, acá estamos", agregó Marcos.

"Este predio es el resumen de las políticas públicas del deporte que nuestro municipio lleva adelante, acompañado por la Nación y la Provincia. Acá van a ver reflejada en 31 hectáreas, un espacio verde y una impronta muy fuerte en todo lo que es la inversión en deporte", señaló el intendente.

"El hockey en este predio un día arrancó con una cancha de tierra compactada y hoy (por ayer) estamos inaugurando una cancha de agua, en realidad este es nuestro objetivo, este es el norte que en algún momento diseñaron anteriores intendentes y funcionarios y que planificaron de esa manera y nosotros lo estamos concretando. Estamos felices de estar viviendo esto", dijo Fernández.

Además de los breves discursos, se proyectó un pequeño video resumiendo todos estos años de Atlético Monte Hermoso, las mejoras en el predio y las jugadoras albirrojas que dejaron y trasmiten un legado gracias a su llegada a los seleccionados nacionales.

En ese sentido, intengrantes del plantel de Las Leonas también estuvieron presentes a través de un mensaje en video, saludando a los presentes y mandando sus felicitaciones a la distancia. Además de las bahienses Valentina Costa Biondi y Bianca Donati, también dejaron sus saludos María José Granatto, Julieta Jankunas, Agustina Albertarrio, Sofía Tocalino y Eugenia Trinchinetti.

"Dotar de esta infrastructra para que la puedan disfrutar nuestros jóvenes, homres y mujeres de toda la región, para nosotros es un hecho fundamental", señaló el diputado provincial Alejandro Dichiara y quien se desempeñaba como intendente cuando comenzó este proyecto.

"Quiero decir que esto no es fruto de la casualidad, esto comenzó allá por el año 1984 con Alberto Abraham como intentende municipal y nosotros recorriendo las calles de todo el país repartiendo un folletito de Monte Hermoso", recordó Dichiara.

"A las 10 personas que se los entregebámos -siguió- , 9 no sabían donde estábamos en el mapa y la que nos conocía era por las aguavivas. Con el paso del tiempo pudimos seguir trabajando y teníamos la idea de posicionar el nombre de nuestra ciudad, no teníamos presupuesto y no podíamos llegar a los grandes medios nacionales, entonces decidimos a través del deporte fundamentalmente tratar de mostrar las bondades que tiene esta ciudad que no las tiene casi ninguna de la Costa Atlántica. Entendiamos que el deporte podía ser una forma de posicionarnos y el hockey y el básquet hicieron que pudiéramos tener segundos de televisión, centímetros de diarios y revistas", explicó el diputado, con la voz quebrada por la emoción.

"Con el deporte también buscábamos cortar la estacionalidad, tener la posibilidad de tener un calendario turísitico anual y eso también tenía la posibilidad de llegar por el deporte y esta cancha de agua nos va a dar la posibilidad de tener muchísimos torneos en épocas donde la gente normalmente no nos visita y eso significa aporte económico para nuestras arcas, no solamente municipales sino también para nuestros comerciantes", se ilusionó Alejandro.

"Eso es en definitiva lo que nosotros buscamos -agregó- y, como decía el final del video, vamos por más. Somos un grupo de locos, de hombres y mujeres que amamos nuestra tierra, que tenemos un pueblo detrás que nos acompaña en cada una de las decisiones que tomamos y que orgullosamente, todos juntos, podemos mostrar obras como estas. Gracias a todos los que hicieron posible que el hockey de Monte Hermoso trascienda, desde los inicios hasta el día de hoy, nos sentimos orgullosamente montehermoseños y amamos lo que hacemos y al deporte", cerró Dichiara.

Además de estos testimonios también se hizo presente por intermedio de un escrito el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández, quien no pudo estar presente pero hizo llegar sus felicitaciones por ese medio.

Durante el acto también fueron reconocidos el técnico de Las Leoncitas y exmedallista olímpico Juan Martín López; la exLeona y doble medallista olímpica Sofía Maccari, quien forma parte del cuerpo técnico de Las Leoncitas.

Asimismo, la Municipalidad de Monte Hermoso le entregó un presente a Gustavo Klimek, Luis Jubert y Gerardo "Nono" Prieto, en representación de aquellos que trabajaron a destajo para mantener en condiciones la antigua cancha de tierra, a modo de reconocimiento a todos aquellos que colaboraron en los inicios de la disciplina.

Por otra parte, la Asociación Bahiense de Hockey, en nombre de su presidente Marcela Domenech, y Las Leoncitas, en representacón de su capitana, hicieron entrega de un reconocimiento al intendente Marcos Fernández.

Sigue la acción

Hoy habrá otro día lleno de hockey en Monte Hermoso, esta es la agenda del día:

-09.00: entrenamiento preseleccionado Mayor ABH

-10.00: entrenamiento de Las Leoncitas

-12.30.: preselección Sub 19 ABH vs. Tiro Federal

-14.30: preselección de Caballeros ABH vs. Sudoeste

-18.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas