Bahía y Las Leoncitas jugaron en Monte un partido para la historia

La preselección mayor de damas y la preselección argentina femenina junior se midieron ayer en Monte Hermoso, en un encuentro que quedará en la historia.

Bahía y Las Leoncitas se enfrentaron en un encuentro amistoso para inaugurar la flamante cancha de agua emplazada en el Complejo Municipal del balneario.

En el partido disputado después de un breve acto, el combinado nacional se impuso por 2 a 0, con un gol de jugada y otro de penal.

El seleccioando de la ABH formó con Yazmín Pallottini; Bárbara Dichiara, Gabriela Ludueña y Sofía Macchia; Valentina Kluin, Candela Esandi, Florencia Scheverin y Lucila Martínez Arana; Martina Agudiak, María Emilia Larsen y Agustina Lértora.

Luego ingresaron Agostina Aguzzi, Eugenia y Agustina Etulain, Florencia Vallejos, Florencia Donati, Carola Dichiara, Antonella Cárdenas y María Paz Aispuro.

Martina Orioli y Martina Sánchez quedaron desafectadas del juego por sendos problemas físicos.

El cotejo fue dirigido por los árbitros de la Asociación Bahiense de Hockey Hernán del Ruiz y Basilio Canale.

Esta tarde Bahía y Las Leoncitas volverán a medirse a partir de las 18, a modo de cierre del fin de semana que marcó el estreno de la flamante carpeta de agua.

Para el encuentro de hoy no estará Bárbara Dichiara, quien regresó a Capital Federal para entrenar desde mañana con Las Leonas, y se sumarán Agostina Dottori y Luciana Argüello, quienes llegan desde San Lorenzo de Almagro.

Cabe mencionar que Bahía utiliza estos encuentros a modo de preparación para el Campeonato Argentino que se desarrollará en Tucumán, del 11 al 14 de mayo.

Mientras que Las Leoncitas concentrarán una semana en Monte Hermoso, buscando la puesta a punto de cara al Campeonato Panamericano Junior que se jugará en Barbados, del 15 al 23 de abril, y será clasificatorio para el Mundial de Chile.

Sigue la acción

Hoy habrá otro día lleno de hockey en Monte Hermoso, esta es la agenda del día:

-09.00: entrenamiento preseleccionado Mayor ABH

-10.00: entrenamiento de Las Leoncitas

-12.30.: preselección Sub 19 ABH vs. Tiro Federal

-14.30: preselección de Caballeros ABH vs. Sudoeste

-18.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas