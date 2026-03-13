Va tomando color: la cancha de agua de Universitario entró en su etapa final

La alfombra ya está a punto de ser estrenada y Universitario toma otro color. Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

La flamante cancha de hockey sobre base de agua del Club Universitario ingresó, definitivamente, en su etapa final y el azul de la alfombra así lo delata.

Desde hace unos días, trabajadores de la empresa Forbex se encuentran en nuestra ciudad colocando los rollos que fueron llegando en el último tiempo.

Durante la mañana de hoy, los operarios fueron estirando y pegando los rollos principales y luego seguirán con la zonas laterales y las áreas.

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Según los plazos establecidos y siempre y mientras que las condiciones climáticas acompañen, la primera cancha de este estilo en Bahía Blanca podría quedar terminada en las últimas horas del domingo o bien en el inicio de la próxima semana.

En ese sentido, desde el club son optimista que luego de eso ya pueda utilizarse para los primeros movimientos en campo y, también, para la actividad oficial el próximo fin de semana.

Por otra parte, fue postergada para el sábado 28 la gran cena de inauguración que en principio estaba prevista para mañana en el complejo Héctor Gatica.