Otra sólida victoria de Sociedad Sportiva, que sigue inalcanzable en el Oficial URS

Renato Cantalejos fue uno de los autores de try ante Santa Rosa RC, como en el partido disputado en La Carrindanga. Fotos: Archivo La Nueva. y prensa URS.

Sociedad Sportiva mantuvo este sábado su racha ganadora en el campeonato Oficial Oro de rugby de primera división de la URS.

Como visitante y en el inicio de las revanchas, le ganó a Santa Rosa RC de visitante por 66 a 5 por la sexta fecha.

Con esta victoria Las Palomas tomaron mayor distancia en las posiciones y con un partido más disputado, le sacaron 10 unidades de ventaja al escolta Argentino.

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El éxito llegó por tries de Facundo Ferrandez (3), Francisco Cantalejos, Renato Cantalejos, Francisco Larrañaga Astibia, Patricio Cantalejos, Mateo Cardoso Lopes y Juan Cruz Samuel. También hubo un try penal. Las conversiones fueron de Mateo Köhler (7) y de Felipe Serrat.

Recordamos que en la rueda inicial el éxito del conjunto blanco en La Carrindanga fue de 125-0.

Este sábado también fue victoria del XV bahiense en Intermedia, por 58 a 5 con punto bonus, para continuar liderando las posiciones del Oficial.

El sábado próximo el XV Blanco recibirá a Universitario, una semana antes del debut en el Torneo del Interior B frente a Liceo (Mendoza) el sábado 25.

En el caso de Santa Rosa RC, visitará a El Nacional.

La sexta fecha del Oficial Oro continuará este domingo con el cruce Universitario-Argentino desde las 15, en el complejo Héctor Gatica y con arbitraje de Rodrigo Lofvall (Alto Valle).

Así están las posiciones:

Entrega del cap URS

Ayer, en el marco del encuentro disputado entre Santa Rosa RC y Sociedad Sportiva, el presidente de la Unión de Rugby del Sur entregó el cap que estaba pendiente de la temporada 2025.

En este caso el reconocimiento fue para el dirigente y entrenador Juan "John" Graves, del club local pampeano.

La entrega la realizó Oscar Doria (presidente de la URS) junto con Martín Azpiroz (dirigente bahiense en UAR).

El cap constituye un simbolo característico de este deporte. Resume los valores de respeto, trabajo y compromiso tanto en lo deportivo como en lo familiar, laboral o profesional.

Y la persona que lo recibe, debe ser un espejo de valores para todos los demás.