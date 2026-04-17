Uso de la capacidad instalada: leve repunte en la medición mensual de febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que la capacidad instalada de la industria en febrero fue del 54,6%. El dato representa una suba de 1% con respecto al enero, y una caída interanual del 4% respecto a mismo mes de 2025, cuando había tocado el 58,6%.

Dentro del panorama por sectores, la refinación del petróleo se destacó con el nivel más alto de uso (88,9%), seguido por papel - cartón (65,9%) y sustancias y productos químicos (64,4%).

Por lo contrario, los niveles más bajos de actividad se registraron en los rubros de la metalmecánica (33,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) e industria automotriz (38,9%).

La merma de la metalmecánica representó la mayor incidencia negativa, vinculada principalmente a una fuerte disminución interanual en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-37,7%) y de aparatos de uso doméstico (-38,0%).

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El indicador de la utilización del índice en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial y comprende un panel de entre 600 y 700 empresas.

"Se consideran criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las plantas productivas, empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para el mantenimiento apropiado de dicha capacidad", consigna el documento oficial. (C5N)