Buscan a un hombre que dejó su hogar luego de una pelea de pareja

Personal policial informó que se encuentra en la búsqueda de un hombre que, luego de una pelea de pareja, abandonó su vivienda sin tener, al momento, novedades sobre su paradero.

El hecho fue denunciado por Débora Menna, de 33 años, quién relató el episodio sucedido con Carlos Alejandro De León, de 37, en Adrián Veres 1450.

Se informó que el hombre mide 1,72 mts., es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabellos cortos castaño oscuro.

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En ese momento vestía un conjunto deportivo de color azul con rayas blancas, zapatillas blancas y gorra de color blanco.

Se aclaró, además, que no posee redes sociales, no lleva dinero, documentación, tarjeta SUBE ni teléfono celular.

Cualquier información puede ser suministrada al 911.