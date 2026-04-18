Edificios nuevos para las escuelas 7 y 34

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 95 años, en abril de 1951, quedaron inaugurados los nuevos edificios de las Escuelas Nº 7 (19 de Mayo 349) y 34 (Fitz Roy y Santa Fe).

Escuelas centenarias, luego de deambular por distintos edificios, finalmente ocupaban inmuebles propios, diseñados de manera específica, lo cual no era un hecho menor en un país donde no siempre la educación es tomada como prioritaria.

La escuela 7, llamada Sargento Cabral, fue creada por decreto en 1905, aunque tuvo un funcionamiento esporádico en 1888. La 34, José Manuel Estrada, fue creada en 1915.

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Julio César Avanza en la inauguración del edificio de la escuela 7

Los dos edificios que todavía ocupan fueron resultado de la gestión del gobernador Domingo Mercante, quien desarrolló durante su gobierno –entre 1946 y 1952—cerca de 1600 nuevas escuelas. “Fue una fiebre del hacer que transformó el territorio bonaerense bajo la primera presidencia de Juan Domingo Perón”.

Un detalle no menor es que durante esa gestión se desempeñó como ministro de Educación bonaerense el abogado Julio César Avanza, nativo de nuestra ciudad.

La ceremonia inaugural en la escuela 34 comenzó a las 10, con el izado de la bandera, el Himno Nacional con el coro dirigido por Alberto Savioli, discursos de directivos y del ministro Avanza y luego los alumnos hicieron las canciones folclóricas El zorzal y La carreta, y bailaron un escondido, la Lorencita y el Cuándo.

Eva Duarte, Juan Perón y Domingo Mercante

La 7 tuvo su acto cerca del mediodía, con los discursos de directivos y, en este caso, con la interpretación de las canciones Madrecita y Vidalita de San Martin y las danzas El bailecito, el Tunante, El escondido y El palito.

Por situaciones políticas internas del peronismo, Domingo Mercante fue relegado al terminar su mandato, echado del partido y proscripto, con lo cual “las escuelas de Mercante”, entre ellas las dos mencionadas en esta evocación, cayeron en un injusto y oscuro olvido.