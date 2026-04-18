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Estafas digitales y reclamos: la OMIC brindará una charla abierta en Villa Duprat

La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas e información a vecinos para la defensa de sus derechos como consumidores.

Foto: archivo-La Nueva.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) comunicó que el próximo martes 21 de abril a las 18:30 se llevará a cabo una charla abierta en la Sociedad de Fomento de Villa Duprat (Peñaloza 172), en el marco de un ciclo de encuentros que se desarrollará a lo largo del año en distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa tiene como objetivo acercar herramientas e información a vecinos para la defensa de sus derechos como consumidores, abordando temáticas vinculadas a estafas digitales, servicios financieros, publicidad engañosa y canales de reclamo.

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Desde la OMIC destacaron que este ciclo ya tuvo instancias previas en la Sociedad de Fomento de El Nacional, así como en los barrios Villa Amaducci y Villa Ressia, con una participación activa de la comunidad.

Además de los espacios de formación e intercambio, la OMIC funcionará como oficina itinerante, brindando asesoramiento personalizado y recepcionando consultas durante la jornada.

En este sentido, el director de la OMIC, Pablo Daguerre, señaló: “Estamos convencidos de que la mejor herramienta que tiene el consumidor es la información. Por eso salimos a los barrios, para estar cerca, escuchar y brindar herramientas concretas que permitan prevenir situaciones de abuso o estafa”.

Asimismo, agregó: “La OMIC no puede ser solo una oficina a la que se acude cuando el problema ya ocurrió. Tiene que ser una política activa, presente en el territorio, que acompañe y fortalezca a los vecinos antes de que sean víctimas”.

La propuesta busca fortalecer una política pública de cercanía, promoviendo la prevención, el acceso a la información y el acompañamiento directo en cada barrio, según indicaron.

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