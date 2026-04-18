“Perpetua para todos”: el reclamo de la familia de una víctima del triple crimen de Florencio Varela

La hermana de Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas, dio un mensaje contundente luego de la noticia de la extradición de "Pequeño J". (Foto: TN).

La Justicia de Perú empezó el viernes el proceso de extradición de “Pequeño J”, uno de los principales acusados del triple crimen de Florencio Varela. De esa manera, debería volver a la Argentina en un plazo de 30 días.

Después de esa noticia, la hermana de la menor de las víctimas, Lara Gutiérrez, de 15 años, compartió un contundente mensaje. “Perpetua para toda la vida, a todos estos”, publicó Agostina Gutiérrez en una historia de Instagram con la foto de Tony Janzen Valverde Victoriano, que hoy permanece detenido en Perú.

Además de Gutiérrez, también fueron torturadas y asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi, las dos de 20 años. Si bien en un principio “Pequeño J” fue considerado como el autor intelectual de los crímenes, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que fue quien los ordenó.

Empezó el proceso de extradición de “Pequeño J”

Las autoridades de Perú, donde está detenido Valverde Victoriano, confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final y que el imputado ya está disponible para volver al país.

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El procedimiento judicial fue realizado en un trabajo en conjunto del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 de Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

A partir de ahora, las autoridades deberán trabajar en la coordinación logística y diplomática para concretar el traslado de Valverde Victoriano a la Argentina en el plazo acordado.

Antes, el gobierno de Perú había autorizado la extradición pasiva del acusado, luego de que la Corte Suprema de ese país diera el aval. Sin embargo, el Juzgado Federal de Morón impulsó un pedido de ampliación de la extradición, ya que quería incorporar nuevos delitos que surgieron a medida que la investigación avanzó.

“Pequeño J” está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género”, ya que se cree que tuvo un rol clave en los asesinatos de Lara, Brenda y Morena. (TN)