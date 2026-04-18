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Con un doblete de Messi, Inter Miami le ganó a Colorado Rapids 3 a 2

El 10 anotó de penal y con una enorme definición para sellar el éxito del elenco que ahora dirige Ángel Guillermo Hoyos.

Con dos goles del argentino Lionel Messi, Inter Miami volvió a la victoria y superó como visitante a Colorado Rapids 3 a 2, en el marco de otra jornada de la MLS.

La "Pulga" abrió el tanteador de penal, a los 18 minutos.

El argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame amplió la cuenta en la última jugada de la primera etapa.

El local reaccionó en el complemento y se lo empató con goles del brasileños Rafael Navarro y de Darren Yapi, a los 13 y 17 minutos, respectivamente.

Pero, a 11 minutos del final, Messi frotó la lámpara y convirtió el tanto de la victoria.

Ángel Guillermo Hoyos dirigió a Las Garzas tras la salida de Javier Mascherano.

Fueron iniciales Gonzalo Luján, Facundo Mura, Rodrigo De Paul y Mateo Silvetti.

Con este triunfo, Inter Miami llegó a 15 puntos y quedó a una unidad del puntero Nashville.

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