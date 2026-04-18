Sociedad Sportiva no le dio chances a Universitario y extendió el invicto en el Oficial Oro

Felipe Serrat aportó dos tries para la victoria de Las Palomas. Fotos: Archivo La Nueva.

Pasó la séptima del campeonato Oficial Oro de rugby de primera división, con Sociedad Sportiva manteniendo la punta y su racha ganadora, que hoy se extendió a seis victorias.

En la semana previa al debut en el Torneo del Interior B y, por ese motivo con un plantel que tuvo varios cambios, fue contundente ante Universitario en La Carrindanga, donde venció 78 a 10.

Este resultado también tuvo validez para la primera fecha del Regional Norpatagónico.

Al cabo del primer tiempo la victoria del local fue de 36 a 3, en partido dirigido por Esteban Szelagowski (Sur), quien en el entretiempo dispuso aplicar el protocolo de tormenta eléctrica.

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Tras esa detención de 20 minutos, las acciones se reanudaron y Las Palomas no perdieron la eficacia con el try, para apoyar un total de 12. Encabezaron la anotación Pedro Zorzano (2), Felipe Serrat (2), Alan Martínez (2) y el resto de Rafael Larrañaga Astibia, Marcos Köhler, Matías Stalldecker, Mauricio Torrisi, Joaquín Marne y un try penal.

Las conversiones estuvieron a cargo de Serrat, quien totalizó 8 aciertos (16 puntos).

Universitario tuvo sus puntos en el apertura Tobías Andrade, quien aportó un penal y un try con conversión.

Tobías Andrade sumó todos los puntos de Universitario.

Para el ganador el partido se fue abriendo hacia el final de la primera etapa. Las imprecisiones y penales condicionaron el crecimiento de uno y otro, aunque Sportiva fue más eficiente para cambiar por puntos los errores de manejo y pelotas perdidas por Las Pirañas, consiguiendo anotar tres tries (dos convertidos) en los últimos 8 minutos del período inicial.

En las preliminares se registraron estos finales: Sociedad Sportiva 126-Universitario 7 en Preintermedia (llegó a la punta) y Sociedad Sportiva 113-Universitario 14 en Intermedia (continúa como único líder).

En el otro encuentro de la fecha de primera división, El Nacional y Santa Rosa RC igualaron en 19 en la Quinta, donde refereó Santiago Bevaqua (Sur).

Los locales ganaban 19 a 0 al cabo del primer tiempo, con dos tries de Nicolás Coronel y uno de Bernardino Barbero. Además, dos conversiones de Lucas Pavez.

En Intermedia fue triunfo visitante por 15-12.

Este sábado tuvo fecha libre Argentino.

La octava se jugará el sábado venidero con Argentino-El Nacional y Universitario-Santa Rosa RC, que también tendrá validez por el Norpatagónico. Fecha libre, Sociedad Sportiva.

Lo que queda

Estas son las fechas que faltan cumplirse en el Oficial Oro. Los fines de semana del sábado 9 y 16 de mayo los clubes afrontarán los partidos del Norpatagónico ante rivales de la Unión de Alto Valle.

Fecha 8 (25 de abril): Universitario-Santa Rosa y Argentino-El Nacional. Libre, Sociedad Sportiva.

Fecha 9 (2 de mayo): Santa Rosa-Argentino y Sociedad Sportiva-El Nacional (válido Norpatagónico). Libre, Universitario.

Fecha 10 (23 de mayo): Sociedad Sportiva-Argentino y El Nacional-Universitario. Libre, Santa Rosa RC.