Otro sábado de actividad en el rugby internacional que lleva el sello de la Unión de Rugby del Sur

Dos tries del bahiense permitieron la clasificación a semifinales. Fotos: prensa UAR y FER.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Diferentes campeonatos y países, pero un mismo denominador: jugadores y jugadora del ámbito de la Unión de Rugby del Sur que tuvieron protagonismo en otro sábado de rugby internacional.

Por ejemplo el seleccionado argentino masculino de seven, capitaneado por Santiago Álvarez Fourcade, se clasificó hoy a semifinales del seven de Hong Kong, correspondiente a la fase final de la temporada 2025-26 del circuito mundial.

Argentina le ganó a Fiji 24 a 17 y avanzó a la siguiente instancia, en la que este domingo a la madrugada enfrentará a España por un lugar en la final (3.23, hora de nuestro país).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este encuentro la rompió "Santi" Álvarez Fourcade, referente del plantel quien apoyó dos tries ante el conjunto fijiano, mientras que los dos restantes tuvieron la firma de Marcos Moneta. Justamente, "El Rayo" y Santiago Vera Feld aportaron una conversión, respectivamente.

Además el jugador formado en Sociedad Sportiva y desarrollado en el CASI, alcanzó el 2º lugar de mayor cantidad de etapas disputadas en el equipo argentino. Acumula 76, al igual que Germán Schulz, quien ya se retiró de Pumas 7s. A pesar que se retiró, el número 1 sigue en manos de Gastón Revol con 106 etapas.

Luciano González, cuota de potencia en Pumas 7s.

El duelo ante Fiji se definió a partir de una tarjeta roja que recibió Akuila Dranivotua a los 9m. del segundo tiempo, cuando su equipo había empatado el partido en 17. Sin embargo, a un minuto del final llegó el try decisivo de Marcos Moneta y la conversión de Santiago Vera Feld.

A pesar de la desventaja en el historial (hoy jugaron el partido número 100, con 30 victorias albicelestes, un empate y el resto éxitos de los isleños), Los Pumas 7s parecen haber descifrado el juego de los oceánicos, a los que también superaron en la etapa anterior, en Nueva York (31-12).

El seleccionado argentino había clasificado como tercero, lugeo de una estrepitosa derrota ante Sudáfrica por 38 a 0 en el último partido de la fase de grupos, encuentro en el que los albicelestes quedaron condicionados por la tarjeta roja a Martiniano Arrieta a los 5m. (tackle peligroso). En la madrugada del sábado ganaron los dos: primero a España por 38 a 14 y luego a Uruguay por 40-19.

Los españoles llegaron a semifinales tras ganarle a Australia 19 a 5. La otra semifinal la animarán Nueva Zelanda-Sudáfrica a las 3.

También en Hong Kong tuvo acción el seleccionado argentino femenino. Hoy Las Yaguaretés cayeron ante Brasil 19-17 y pasaron a jugar esta noche ante Sudáfrica por el 11º puesto (23.46).

Previamente, ayer perdieron ante España 17-12, contra Estados Unidos por 27-5 y ante Francia por 29-14.

Anael Fernández Terenzi, en movimientos precompetitivos con España.

Con mística Palihue

España se coronó hoy campeón del Europeo de rugby femenino, al superar a Países Bajos por 43 a 19 en el Estadio Nacional de Amsterdam.

Allí formó parte de Las Leonas la jugadora Anael Fernández Terenzi, quien tuvo paso por las juveniles y mayores de Palihue años atrás, como también por el seleccionado argentino juvenil.

Anael -hermana de Stephania, también ex jugadora de Palihue- ingresó como wing titular en partido disputado en modalidad XV.

Al no ser tenida en cuenta para el representativo albiceleste y en busca de un horizonte deportivo a partir de su empuje y talento, Anael decidió radicarse en España, donde jugó y fue capitana de Les Abelles.

Allí entró en el radar de los seleccionados de la Federación Española, aunque no etaba dicha la última palabra porque dio otro salto de calidad al fichar con Toulouse (Francia).

Lógicamente, ese destino la afianzó como jugadora de Las Leonas (seleccionado femenino español), con las que este sábado alcanzó la coronación.

También desde hace unos años, en el staff del combinado ibérico también se desempeña "La Grulla" Chorny, hermano de Marcelo el exentrenador de los seleccionados de la URS.

Leicester, con Joaquín Moro, marcha firme hacia las semifinales en la Premiership.

Ganó Joaquín Moro

En la liga inglesa masculina Leicester Tigers sigue firme en el top 4 de las posiciones.

El club donde juega Joaquín Moro goleó este sábado a Newcastle Red Bulls por 62 a 3 en el estadio Mattioli Woods Welford Road.

Fue uno de los cotejos que marcó la reanudación de la Premiership y el resultado mantuvo a los Tigres en el 3º lugar.

Moro formó como octavo y jugó los 80 minutos, en un partido en el que hubo poco reparto de pelota a la hora de los tries del ganador: Gabe Hamer-Webb (5 tries), Jamie Blamire (2), Adam Radwan (2) e Izaia Perese.

En Newcastle, que marcha último con una victoria y 12 derrotas, jugó en el segundo tiempo el apertura argentino Simón Benítez Cruz.

"Pancho" Lusarreta volvió a tener minutos en el SRA.

Otra victoria de Pampas

Los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini tuvieron minutos en una nueva victoria que anoche logró Pampas, que lidera en el Süper Rugby Américas.

La franquicia de Buenos Aires derrotó a Yacaré XV (Paraguay) por 31 a 14, por la octava fecha de la competencia continental. Se jugó en cancha del CASI y fue arbitrado por Tomás Ninci (UAR).

Lusarreta reemplazó al hooker Ignacio Bottazzini, mientras que Zunini sustituyó a Matías Medrano en el puesto de pilar izquierdo.

Pampas volverá a la acción por la fecha 9 el próximo viernes 24, cuando visite a Dogos XV en el estadio de Córdoba Athletic Club.

En la continuidad de la octava jornada, hoy juegan Selknam (Chile)-Tarucas (Tucumán) a las 15 hora local (16 en nuestro país). Dirige Damián Schneider (UAR).

El domingo va Cobras Brasil-Dogos XV, desde las 19. Aribitraje de Nehuen Jauri Rivero (UAR).

Completan la jornada el lunes va Peñarol-Capibaras XV, desde las 20. Dirige Gonzalo de Achával (UAR).