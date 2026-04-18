Torneo Apertura: la sexta fecha arranca con cinco partidos que prometen

Con cinco partidos se pone en marcha esta tarde la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur Jorge Luis Dambolena.

La programación de hoy propone cuatro encuentros en la primera división "A" y dos más en la "B".

Todos los cotejos comenzarán a las 15.30.

En la división superior, el líder Huracán visita al colista San Francisco, con arbitraje de Lucas De Dios.

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El Globo es el único puntero con 12 unidades y cuatro victorias en fila.

Mientras que el Santo es el único que aún no ganó y el pasado lunes se quedó sin entrenador tras la salida de Emanuel Dambolena.

Debido a eso, hoy el DT del Celeste será Alan Martínez y el lunes comenzará el ciclo de Julio Román al frente del equipo.

Además, los escoltas Libertad y Villa Mitre cruzarán en Villa Rosas.

El árbitro en el Manuel Manzano será Sergio Testa.

Mientras que en Punta Alta, Sporting esperará por Liniers.

El juez en el Enrique Mendizábal será Pablo Leguizamón.

La fecha se completará mañana, con el duelo entre Bella Vista y La Armonía.

El partido, que será dirigido por Franco Yatzky, comenzará a las 14 para evitar superponerse con el Superclásico.

*La tabla

-Así están las posiciones en la "A": 1°) Huracán, 12 puntos; 2°) Villa Mitre y Libertad, 9; 4°) Bella Vista, 7; 5°) Liniers y La Armonía, 6; 7°) Sporting, 5 y 8°) San Francisco 2.

*Hoy dos en la "B"

Por el ascenso, hoy se jugarán dos partidos que abrirán la programación.

El plato fuerte de la jornada se dará en el Luis Molina, donde el sorpresivo líder Dublin se medirá ante su escolta Tiro Federal.

El juez en cancha de Sansinena será Lucas González.

Además, en Cabildo, el otro escolta, Rosario Puerto Belgrano visitará a Pacífico de la vecina localidad.

El árbitro principal será a Javier Támaro.

La fecha se completará mañana con dos juegos a las 14.30, en la previa del River-Boca.

También en el Luis Molina, Sansinena recibirá a Olimpo. Pitará Matias Islas.

Mientras que en el Adolfo Pirola, Pacífico será local Comercial. El juez será Raúl Kerman.

*La tabla

-Así están las posiciones en la "B": 1°) Dublin, 9 puntos; 2°) Tiro, Rosario y Comercial, 8; 5°) Sansinena, 7; 6°) Pacífico BB, 4; 7°) Olimpo y Pacífico C, 3.