Un viejo conocido será el nuevo entrenador de San Francisco

San Francisco confirmó esta tarde a su nuevo entrenador del plantel de primera división.

El flamante entrenador del Santo es Julio Marcelino Román, quien reemplazará a Emanuel Dambolena en el cargo.

Román, quien se encontraba trabajando en las categorías formativas del club, estará acompañado por Hernán Genco como ayudante.

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Además, continuará trabajando el mismo grupo de trabajo que ya estaba en el club, aunque Alan Martínez cambiará de rol y será un nexo entre el plantel y el cuerpo técnico, luego de ser asistinte.

Alan, además, dirigirá el partido del fin de semana, cuando San Francisco se mida ante Huracán como local.

A partir del lunes, en tanto, comenzará oficialmente el ciclo de Julio.

De momento, el Santo marcha último en el Torneo Apertura, siendo el único equipo de la división superior que aún no ganó, con 2 empates y 3 derrotas.