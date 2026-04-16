NBA: nuevos cruces confirmados tras otra noche de play-in

El escolta bahameño Valdez "VJ" Edgecombe Jr. le pone el cuerpo a Paolo Banchero. Foto: NBA.

Se jugó anoche otra jornada de los play-in de la NBA, los partidos eliminatorios (a un juego) en el que los ganadores avanzan hacia los playoffs por el campeonato, que comenzarán el sábado.

Justamente, Philadelphia Sixers ganó, quedó 7º y se convirtió ayer en nuevo pasajero y rival de Boston Celtics, que fue el 2º de la Conferencia Este.

"Phila" superó a Orlando Magic por 109 a 97, con 31 puntos aportados por Tyrese Maxey y 19 puntos más 11 rebotes de VJ Edgecombe en el ganador.

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A pesar de la derrota los Magic tendrán otra chance para ocupar el último cupo (8º): se medirán ante Charlotte Hornets este viernes 20.30 (hora de nuestro país).

El otro ganador de la noche del miércoles fue Golden State Warriors, que superó en los instantes finales a Los Ángeles Clippers por 126 a 121.

Liderados en ofensiva por Stephen Curry (35 puntos), el ganador ahora jugará un nuevo play-in Phoenix Suns mañana a las 23.

El ganador clasificará como 8º y cruzará ante Oklahoma City Thunder, número 1 de la fase regular.

Mientras tanto el sábado se disputarán los primeros partidos de los playoffs, con Cavaliers-Raptors (a las 14), Nuggets-Timberwolves (16.30), Knicks-Hawks (19) y Lakers-Rockets (21.30).