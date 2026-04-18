Luis Brandoni cumplió 86 años en medio de su internación: los saludos de los famosos
El actor atraviesa un cuadro de salud delicado y recibió mensajes de afecto de colegas y amigos, que lo acompañaron a la distancia en esta fecha especial.
El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni llegó en un contexto delicado. El actor permanece internado mientras atraviesa un cuadro de salud que mantiene en vilo a su entorno más cercano, pero aun así la fecha no pasó desapercibida: colegas y amigos del mundo artístico le dedicaron mensajes cargados de afecto y reconocimiento.
Uno de los saludos más destacados fue el de Carlos Rottemberg, quien eligió la red social X para expresarle su cariño con un mensaje atravesado por décadas de trabajo compartido: “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”.
También se sumó Soledad Silveyra, con palabras íntimas que reflejan el vínculo construido a lo largo de los años: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”.
Las muestras de apoyo llegan en un momento sensible. En las últimas horas, la familia del actor habló públicamente sobre su estado de salud y confirmó que atraviesa un cuadro delicado, lo que generó preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores.
Con una trayectoria que atraviesa décadas en el cine, el teatro y la televisión, Brandoni supo construir un lugar central en la cultura argentina. Hoy, mientras transita este momento complejo, el afecto de sus colegas y del público aparece como un sostén simbólico que acompaña su recuperación. (TN)