Carlos Rottemberg contó cómo fue el accidente que sufrió Luis Brandoni antes de su muerte

El productor Carlos Rottemberg contó detalles que no se sabían acerca del accidente que desembocó en la muerte de Luis Brandoni, a los 86 años.

En la puerta de la Legislatura porteña, antes de que comenzara el velatorio, Rottemberg aseguró que el actor se resbaló de una silla y golpeó su cabeza contra un mueble.

“Esa noche de sábado 11 no había teatro porque Solita Silveyra estaba internada, por una dolencia en su columna. Esto hizo que Beto estuviera en su casa, justamente porque no trabajaba”, comentó.

Luego, continuó: “Se sentó en una silla con rueditas, mientras se estaba vistiendo para ir a cenar a la casa de su pareja, y se resbaló, con tanta mala suerte que el golpe se produjo contra el escritorio. A partir de ahí comienza esta recorrida que termina con todos nosotros acá”.

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Rottemberg también detalló que luego del miércoles pasado, la situación de Brandoni fue diferente ya que dejó de reconocer a sus seres queridos. “Hubo un antes y un después”, remarcó.

La muerte de Luis Brandoni

Luis Brandoni murió a los 86 años tras varios días de internación luego de sufrir una caída en su casa. La triste noticia fue confirmada por su amigo Carlos Rottemberg.

“Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribieron después de la medianoche del domingo en la cuenta oficial de X del Multiteatro, propiedad del productor teatral.

Conocido en el ambiente artístico como “Beto”, Adalberto Luis Brandoni había nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, y construyó desde la década del sesenta una trayectoria extensa y sólida en la escena argentina.

A lo largo de los años, se distinguió por su versatilidad interpretativa tanto en cine, teatro y TV. El compromiso que siempre le aportó a cada proyecto fue una de las características que más lo distinguió, al igual que su presencia constante en los teatros más importantes del país.

La tregua, La Patagonia rebelde, Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina, Un lugar en el mundo, Cien veces no debo, Esa maldita costilla, La odisea de los giles y Parque Lezama son solo algunas de las películas más importantes que hizo, entre todo su recorrido teatral y televisivo. (con información de TN)