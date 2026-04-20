“Te vamos a extrañar tanto”: el dolor de Ricardo Darín por la muerte de Luis Brandoni

A través de sus redes sociales, el actor Ricardo Darín despidió a su colega Luis Brandoni, que murió a los 86 años tras diez días de internación debido a accidente doméstico.

“Chau Beto, te vamos a recordar y extrañar tanto”, escribió la figura de Argentina, 1985 en su cuenta de X.

Ricardo Darín y Luis Brandoni trabajaron juntos en Mi cuñado, un ciclo televisivo que tuvo mucho éxito en los 90.

Años después, en 2019, volvieron a compartir cartel en el film La odisea de los giles.

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Producida por el propio Darín, la película se metió en la historia de un grupo de vecinos que se organizó para recuperar los ahorros que les había robado un gerente de banco y un abogado en plena crisis de 2001.

Carlos Rottemberg, amigo y productor de Luis Brandoni, confirmó que el velatorio del actor será desde el mediodía de este lunes.

“Se ha confirmado que el velatorio del Sr. Luis Brandoni será realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12″, escribió a través de la cuenta de Multiteatro. El último adiós será este martes, en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.