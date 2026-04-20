Cuál es la última película que Luis Brandoni protagonizó y que es furor en Netflix

El mundo del cine argentino está de luto tras el reciente fallecimiento de una de sus figuras más destacadas. El actor Luis Brandoni falleció este lunes a la madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permaneció internado por un hematoma subdural desde el 11 de abril.

El actor cultivó una larga trayectoria en cine, series y, en este último tiempo, protagonizó grandes éxitos en proyectos de streaming. Su último proyecto, además de la obra teatral “¿Quién es quién?”, fue la película de Netflix “Parque Lezama”.

Bajo la dirección de Juan José Campanella, Brandoni interpretó a Leon Schwartz, un exmilitante comunista que forja una amistad con Antonio Cardoso, interpretado por Eduardo Blanco, en un banco del histórico Parque Lezama, ubicado en el corazón de San Telmo.

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El proyecto, con producción de 100 bares, es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima protagonizada por el mismo dúo de actores.

Según la sinopsis difundida por Netflix, el film sigue la historia de estos dos señores que, sin tener nada en común, mantienen una amistad que nace “entre charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción en el banco de una plaza”.

Sin necesidad de muchos actores, efectos especiales o distintos escenarios, la película fue furor en la plataforma de streaming, permaneciendo por semanas en el Top 10 Argentina.

El actor que interpretó a Antonio Cardoso en el teatro como en el éxito de Netflix compartió un mensaje despidiendo a su colega: “¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento”.

“Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona. Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy, te abrazo, te despido y te aplaudo”, concluyó.

Su mensaje se suma al de miles de personas que manifestaron su dolor por la perdida de uno de los grandes referentes de la cultura argentina.