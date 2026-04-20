Tristeza en el espectáculo: de qué murió Luis Brandoni tras diez días de internación

La semana arrancó con la noticia del fallecimiento de Luis Brandoni, una leyenda del cine y del teatro argentino.

El actor permanecía internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Palermo desde el pasado 11 de abril, luego de haber sufrido una caída. Debido a su estado de salud, tuvo que suspender la obra “¿Quién es quién?”, la cual proyagonizaba junto con Soledad Silveyra.

Según se informó, la salud del actor se deterioró durante los casi diez días de internación y sufrió un hematoma subdural, una acumulación grave de sangre entre la capa externa del cerebro y la capa media, como consecuencia del golpe tras la caída en su casa.

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