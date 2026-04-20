El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 21 de abril en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 21 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será nuboso y húmedo, con precipitaciones intermitentes. El viento soplará leve desde los sectores noreste y este, y la visibilidad pasará de regular a buena.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo seguirá nuboso y húmedo, siempre con precipitaciones intermitentes. El viento será leve desde el este, el índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se presentará fría con precipitaciones remanentes, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.