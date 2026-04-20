El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 21 de abril una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso y húmedo, con precipitaciones intermitentes. El viento soplará leve desde los sectores noreste y este, y la visibilidad pasará de regular a buena.

Durante la tarde el tiempo seguirá nuboso y húmedo, siempre con precipitaciones intermitentes. El viento será leve desde el este, el índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, se presentará fría con precipitaciones remanentes, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 11 grados.