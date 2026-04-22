ABSA realizará este jueves trabajos en dos puntos de la ciudad

ABSA informa que este jueves 23, se llevarán adelante tareas sobre la red de agua en dos puntos de Bahía Blanca lo que provocará la interrupción del suministro en puntos aledaños a las obras.

La primera se desarrollará en calle Moreno en su intersección con Terrada y con Viamonte, se efectuarán trabajos en el marco del recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC. Para poder ejecutarlos, se deberá interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Donado, Roca, Castelli-Berutti y Tucumán-Italia.

En tanto, en Ugarte y Sixto Laspiur, para realizar una extensión de red por parte de terceros, deberá afectarse el servicio en el sector delimitado por las calles Presbítero Biggio, Vieytes, Palacios y Sixto Laspiur.

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Por esta razón, se solicita a las personas usuarias de ambos sectores realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.