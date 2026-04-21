Olimpo y Villa Mitre juegan el domingo, antes de encontrarse en el primer clásico del año

Se oficializó esta tarde la sexta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, que será la previa al primer clásico bahiense del año.

Los dos equipos de nuestra ciudad se presentarán el domingo.

Olimpo jugará de local ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

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El partido comenzará a las 15.30 y será dirigido por Fernando Rekers.

Mientras que Villa Mitre visitará a Alvarado, en Mar del Plata.

Se medirán en el José María Minella, desde las 15, y con José Sandoval como juez principal.

*Cómo llegan

Ibarra celebra el gol de la victoria en Mar del Plata. Foto: prensa Olimpo

Olimpo volverá al Roberto Carminatti luego de otro triunfo afuera, esta vez ante Kimberley, por 1 a 0, en Mar del Plata.

Esta nueva victoria, le permite al equipo de Carlos Mungo seguir como puntero invicto, con puntaje ideal y sin recibir goles.

Pablo Mujica se lamenta por una de las chances desperdiciadas ante Santamarina. Foto: Archivo-La Nueva,

Villa Mitre, en tanto, empató como local ante Santamarina sin goles y volvió a sumar luego del traspié ante Germinal en Rawson (1 a 0).

El tricolor volvió a sufrir la falta de eficacia y en lo que va del torneo sólo anotó en un partido, en la victoria ante Círculo Deportivo (2 a 0).

Además, en su visita a Alvarado, uno de los escoltas de Olimpo, buscará sus primeros puntos como visitante, donde perdió en sus dos presentaciones. La citada en Chubut y en el estreno antes Kimberley (1 a 0).

*El resto

La sexta fecha de la Zona 4 comenzará el sábado con un partido.

En Tandil, Santamarina esperará por Germinal de Rawson. Se medirán a las 18.30, con Jonathan Córdoba como juez.

Mientras que el domingo, también se enfrentarán Brown de Madryn y Kimberley, a partir de las 15.30, con arbitraje del bahiense Kevin Bustos.

Libre tendrá Sol de Mayo.

*Lo que viene

El próximo fin de semana, Villa Mitre y Olimpo jugarán el primer clásico de la temporada.

El partido partido por la séptima fecha se llevará a cabo en El Fortín.

*La tabla

1°) Olimpo, 12 puntos; 2°) Sol de Mayo y Alvarado, 8; 4°) Santamarina y Kimberley, 6; 6°) Germinal, 5; 7°) Villa Mitre, 4; 8°) Círculo Deportivo, 3 y 9°) Brown, 1.