La emoción de Guillermo Francella en el último adiós a Brandoni: “Es el referente de toda mi vida”

Guillermo Francella fue a la Legislatura porteña a despedir a Luis Brandoni, quien murió este lunes a los 86 años. Muy conmovido, se tomó unos minutos para charlar con la prensa que estaba presente en el lugar y recordó a su gran amigo.

“Lo quise mucho y trabajé mucho con él. Es el referente de toda mi vida, el actor que más movilizaba. Era el más verosímil de todos -destacó- Lo quise mucho, fue mi amigo. Siempre estuve con él y él conmigo. Era mi fuente de consulta y yo la suya. Nos acompañamos en todos los estrenos; no hubo un solo día en el que no estuviéramos pendientes del otro”.

Más temprano, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), señaló que en este último tiempo estuvo permanentemente en contacto con su entorno, Carlos Rottemberg y Saula Benavente. “Sabía desde ayer que había una involución en su salud y que se esperaba el desenlace, de modo que estaba un poco preparado”, expresó.

A corazón abierto, lamentó: “A la una de la mañana de hoy me llamó Carlitos y me lo notificó. Es muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”.

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Fue entonces que Analía Franchín lo invitó a pensar acerca de cómo vería Brandoni la repercusión de su muerte. “Él siempre decía algo que generaba ternura. Incluso lo ha dicho en reportajes cuando le preguntaban cómo imaginaba su final. Él hablaba mucho de que quería que el país estuviera bien. Estaba tan comprometido”, destacó sobre su faceta política.

“El chupete para dormir de él era la discusión política”, continuó. Y recordó: “Estábamos en el motorhome y él todo el día con el diario. Me decía ‘qué me contás de esto, Guillermo’. Me mataba porque eran las 24 horas hablando de estos temas y me emocionaba mucho su compromiso”.

Además, señaló que para él siempre fue un referente. “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario, lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. Y después, cuando pude trabajar con él por primera vez, fue un placer”, admitió con nostalgia sobre la serie Durmiendo con mi jefe.

Sin embargo, el actor destacó: “Pero por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho”. “Y más allá de que uno intuía que esto iba a suceder, estoy deshecho”, sostuvo.

Francella repasó algunos de los momentos compartidos y aseguró: “Nos divertíamos mucho”. Además, le pidieron que definiera a Brandoni en pocas palabras y sin dudarlo resumió: “El actor argentino”.

De qué murió Luis Brandoni tras una caída que lo dejó casi 10 días internado

El actor Luis Brandoni murió este lunes a la madrugada a los 86 años en el Sanatorio Güemes, donde estaba internado desde el 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico.

El fallecimiento se produjo luego de casi diez días de internación y un progresivo deterioro de su estado de salud. La causa fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, consecuencia del golpe que sufrió al caerse en su casa. (con información de TN)