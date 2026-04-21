Gran Hermano: Martín dejó la casa y desató una escena de fuerte emoción

La gala de eliminación de Gran Hermano tuvo un momento impactante cuando, tras el voto del público, el conductor Santiago del Moro anunció que Martín era el nuevo participante en abandonar la casa.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los jugadores, pero lo que ocurrió inmediatamente después elevó aún más la tensión dentro del reality. Yanina Zilli protagonizó una escena cargada de emoción que desbordó a todos los presentes.

Entre gritos y llanto, la participante se aferró a Martín y, visiblemente angustiada, comenzó a repetir de manera desesperada: “no quiero, no quiero, no quiero que te vayas”, mientras lo sujetaba con fuerza para evitar su salida. La situación generó incomodidad en la casa, donde varios de sus compañeros intentaron calmarla sin éxito.

El episodio dejó un clima de conmoción entre los participantes y sumó un nuevo capítulo de alta intensidad emocional en el desarrollo del programa, que continúa captando la atención del público en cada gala.