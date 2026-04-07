Video: Andrea del Boca sufrió una dura caída en Gran Hermano y fue atendida por los médicos

La reconocida actriz y participante de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca, sufrió un duro accidente este lunes y debió recibir atención médica.

El conductor Santiago del Moro compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en negro con el texto: “Hace instantes se cayó Andrea. En este momento la están atendiendo los médicos”.

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Momentos más tarde, el video de la caída se viralizó rapídamente y generó varias interacciones entre los usuarios de las diversas plataformas. En el mismo se puede observar como trastabilla y se golpea violentamente contra el piso.

Rapidamente, sus compañeros de la casa “más famosa del país” corrieron para socorrerla y corroborar que Del Boca se encontraba bien.

Por otro lado, la acción generó repercusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron preocupación por su estado de salud, tantos otros afirmaron que se trataba de una estrategia para el juego. (NA)