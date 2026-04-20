Secuestran el celular de un adolescente por amenazas de ataque en una escuela

Una investigación de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUB-DDI) de Coronel Rosales permitió identificar a un adolescente de 14 años como el autor de una publicación en redes sociales que hacía referencia a una posible amenaza en una escuela de Punta Alta.

El caso se inició tras la denuncia de un directivo del establecimiento, quien advirtió sobre un contenido difundido en Instagram en el que se mencionaba la eventual utilización de un arma de fuego dentro de una institución escolar.

"A partir de eso, se realizaron tareas de ciberpatrullaje y análisis de fuentes abiertas que permitieron establecer la identidad del perfil desde el cual se había publicado el mensaje", indicaron desde la Comuna.

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Con esos elementos, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que solicitó una orden de allanamiento ortorgada por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de Punta Alta, donde se secuestró un teléfono celular perteneciente al menor de 14 años. Según se informó, un análisis preliminar del dispositivo permitió vincularlo con la cuenta investigada.

Controles en escuelas

En el marco de la ola de amenazas difundidas en establecimientos educativos de distintas partes del país, hoy se llevaron adelante controles preventivos en los accesos a escuelas rosaleñas.

Según se informó oficialmente, las clases se desarrollaron con total normalidad en todos los establecimientos del distrito y no se registraron incidentes.

Desde el Municipio, se indicó que se continuará monitoreando el contexto y manteniendo contacto con autoridades provinciales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de preservar entornos seguros para toda la comunidad educativa.