Alerta amarilla por tormentas para Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

Según se informó, el fenómeno se dará en la tarde-noche del lunes, entre las 18 y la medianoche de mañana.

En esos momentos, “el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, se indicó desde el ente.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, y desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

También se pide cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.