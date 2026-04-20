Bahía, nuevamente sin clases: el Suteba y ATE realizarán este martes jornada de protesta y asamblea

La filial local del gremio docente Suteba realizará este martes otra jornada de protesta y asamblea, esta vez en unidad con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por lo que nuevamente los establecimientos educativos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.

Los organizadores convocaron en primera instancia para las 10 frente a la sede del PAMI (San Martín 140), en el marco de la jornada nacional de la protesta del sindicato que nuclea a los trabajadores estatales, en tanto que la asamblea de educadores se realizará a las 14 en la Plaza de la Memoria (O´Higgins 140).

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Según informaron a través de sus redes sociales, el temario de debate del Suteba incluirá los puntos "Situación nacional y provincial, Balance de las acciones, Continuidad de las acciones en unidad, Elecciones y Acto 1 de mayo".

La jornada representará la sexta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el gremio encabezado por Analía Lusarreta realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, y el pasado viernes 17 de abril, cuando se llevaron adelante protestas y reclamos por las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.

A lo largo de 2025, en tanto, se registraron 17 paros en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.

Desde el gremio docente indicaron que extenderán constancia gremial por toda la jornada a quienes acompañen la protesta.