Bahía, nuevamente sin clases: el Suteba y ATE realizarán este martes jornada de protesta y asamblea
La jornada representará la sexta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad. El viernes pasado tampoco hubo actividades en numerosas escuelas públicas.
La filial local del gremio docente Suteba realizará este martes otra jornada de protesta y asamblea, esta vez en unidad con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por lo que nuevamente los establecimientos educativos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida de fuerza.
Los organizadores convocaron en primera instancia para las 10 frente a la sede del PAMI (San Martín 140), en el marco de la jornada nacional de la protesta del sindicato que nuclea a los trabajadores estatales, en tanto que la asamblea de educadores se realizará a las 14 en la Plaza de la Memoria (O´Higgins 140).
Según informaron a través de sus redes sociales, el temario de debate del Suteba incluirá los puntos "Situación nacional y provincial, Balance de las acciones, Continuidad de las acciones en unidad, Elecciones y Acto 1 de mayo".
La jornada representará la sexta interrupción del Ciclo Lectivo 2026 en la ciudad, ya que el gremio encabezado por Analía Lusarreta realizó medidas de fuerza los días 2, 3, 9 y 10 de marzo, y el pasado viernes 17 de abril, cuando se llevaron adelante protestas y reclamos por las políticas educativas nacionales y provinciales, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.
A lo largo de 2025, en tanto, se registraron 17 paros en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.
Desde el gremio docente indicaron que extenderán constancia gremial por toda la jornada a quienes acompañen la protesta.