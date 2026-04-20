Fournier dijo que la situación es grave y remarcó que "en 65 años nunca debimos tomar una medida semejante"

"Imaginate que Rastreador Fournier tiene 65 años y nunca tomó una medida semejante. La situación es grave", aseguró esta mañana el contador de una de las empresas prestadoras del transporte público de colectivos, Guillermo Martínez.

En diálogo con LU2, Martínez se refirió a la decisión de esa compañía y San Gabriel, las dos principales prestadoras en Bahía Blanca, de iniciar los recorridos a las 6.30 y que la última unidad salga de las cabeceras a las 20.30. Es decir, se recortaron hasta nuevo aviso los recorridos más tempraneros y se suspendió el servicio nocturno.

La medida inició el sábado pero se empezó a sentir con más fuerza hoy, primer día hábil desde que se dispuso la reducción ante la falta de avance en las negociaciones con el Ejecutivo municipal. Fournier y San Gabriel aseguran que están lejos de cubrir los costos y piden que se compense vía un aumento del boleto, de los subsidios o de alguna otra manera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Martínez detalló: "Hoy poner un coche en la calle tiene un costo de 4.567 pesos por kilómetro. Ese número te lo divido en 4 rubros: 2.147 pesos en personal, 1.233 en reparación y renovación de unidades, 900 en combustible y 284 en rentabilidad. Pero si vamos a los ingresos actuales, en el mes de marzo sólo entraron 2.832 pesos por kilómetro. Esto generó un déficit de 1700 pesos por kilómetro que nadie está cubriendo y genera una crisis enorme".

Ambas firmas mencionadas anunciaron la disminución de las frecuencias el pasado viernes con un comunicado donde se subrayó que "actualmente el precio del combustible es un 50 % superior al reconocido por el Municipio en el último estudio de costos realizado en noviembre de 2025. Del mismo modo, el costo salarial se incrementó un 20 % desde entonces".

La tarifa plana del boleto cuesta 1.545 pesos, aunque Martínez matizó: "Pero hay un montón de franquicias, descuentos y gente que viaja gratis, por lo que el promedio de pago por pasajero es de 800 pesos".

Respecto de los aportes estatales, el contador afirmó que reciben subsidios de Provincia y Municipio, además del dinero que envía Nación por los atributos de la tarjeta SUBE (léase, cubrir los descuentos a jubilados y otros sectores que no pagan la tarifa plena). Según el directivo de Fournier, todos esos fondos sumados no llegan a cubrir la mitad de los costos de las empresas.

Acerca de las negociaciones con la comuna, indicó: "Estamos teniendo charlas pero no hay una decisión final por parte de las autoridades. Como el valor del boleto y las compensaciones no dependen de las empresas (Fournier, por ejemplo, no puede aumentar sus ingresos decidiendo un aumento del boleto) tenemos que tomar esta decisión de atacar los gastos, no nos queda otras alternativa para proteger al sistema y que sea sostenible durante más tiempo".

En su mirada, desde la pandemia que al sistema de transporte no se le presta la debida atención. "Y aparecen nuevos medios que sustituyen al colectivo, pero es porque estamos prestando más atención a que el sistema siga vivo que a mejorarlo, a lograr que sea más competitivo".

Martínez dio cifras de la baja en la cantidad de pasajeros en su empresa. "Este último marzo Fournier tuvo 784 mil pasajeros. Normalmente en marzo de otros años tuvimos un 20 % más, entre 920 y 940 mil pasajeros. La baja se da por una sustitución para ir a otros medios de transporte y también por la crisis económica del país".

Y finalizó: "Esta medida de reducir servicios no es una solución sino que estamos esperando que esa solución venga de parte de las autoridades. Nosotros no tenemos otra manera de sostenernos que reducir los costos, pero lo que menos quieren las empresas es estar en esta situación".