Crisis del transporte público: "Si no quieren aumentar el boleto, la única manera es reducir la frecuencia"

Gabriel Chiuccariello, responsable de la compañía San Gabriel, dijo este mediodía que "si no quieren que aumentemos el boleto, la única manera que hay para salir adelante es reducir la frecuencia" y adelantó que mañana mantendrán una reunión en el Municipio.

"Cayó un 20 % la cantidad de pasajeros transportados comparando a marzo del año pasado. ¿Motivos? Vemos que cayó la actividad comercial y que creció mucho Uber, incluido Uber moto que te lleva de punta a punta. Con eso, más un incremento del 34 % del combustible, que alguien me diga cómo hacemos", insistió.

En esa línea, empresas de micros de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires redujeron la frecuencia de sus servicios desde este mes a raíz del incesante aumento del precio de los combustibles. La medida —naturalmente— genera preocupación por las complicaciones que sufren los usuarios a diario.

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En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13 a 14 por La Nueva Play (el canal de streaming de lanueva.com), el empresario mencionó que hoy en día, el la tarifa plana del boleto "debería costar cerca de 2300 pesos", cuando se encuentra en 1545 para la primera sección.

"La situación es crítica, no escapamos de la realidad. Este momento es más crítico que otros porque hay otro problema grave: de noviembre hasta marzo llevamos 856.532 mil pasajeros gratis; es un 20 %, es un disparate".

En ese sentido, apuntó a las personas con discapacidad: "Hay gente que no paga, como los discapacitados que tienen tarjeta y suben. Con un agravante, muchos venden el pasaje".

Chiuccariello contó que tienen prevista una reunión mañana en el Municipio para analizar cómo van a continuar con el servicio. "Estamos esperando que nos confirmen la hora. Vamos a pedir el aumento de las tarifas, de los subsidios y una compensación por parte de la Municipalidad o reducimos las frecuencias. El subsidio hoy es de 130 pesos por pasajero transportado, se congeló", señaló.

Desde el punto de vista gremial, recordó que "hemos reclamado, estamos reclamando y el Concejo Deliberante sabe perfectamente en la situación que estamos".

"Si la situación sigue como está, automáticamente tenemos que tomar una decisión. Yo estoy dispuesto a entregarle la llave al Municipio y que se haga cargo del transporte", cerró.