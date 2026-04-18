Detuvieron a dos menores en un allanamiento por robo de motos

El personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en el que se detuvo a dos menores en una causa que involucra el robo de un motovehículo.

La diligencia a pedido del Juzgado de Garantías del Joven Nº3, se dirigió a Zelarrayán al 2900 donde se detuvo a dos menores, uno de 14 y otro de 15 años, tras querer obstruir el procedimiento policial bajo el cargo de resistencia a la autoridad.

En el lugar, se secuestraron 1.6 gramos de marihuana en posesión del mayor de ellos y herramientas eléctricas que tienen relación con una denuncia por hurto radicada el año pasado.

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Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJNº1 del fuero de responsabilidad juvenil.