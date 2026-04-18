Detuvieron a dos menores en un allanamiento por robo de motos
El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del día viernes en un domicilio ubicado en Zelarrayán al 2900.
El personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en el que se detuvo a dos menores en una causa que involucra el robo de un motovehículo.
La diligencia a pedido del Juzgado de Garantías del Joven Nº3, se dirigió a Zelarrayán al 2900 donde se detuvo a dos menores, uno de 14 y otro de 15 años, tras querer obstruir el procedimiento policial bajo el cargo de resistencia a la autoridad.
En el lugar, se secuestraron 1.6 gramos de marihuana en posesión del mayor de ellos y herramientas eléctricas que tienen relación con una denuncia por hurto radicada el año pasado.
Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJNº1 del fuero de responsabilidad juvenil.