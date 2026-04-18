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Detuvieron a dos menores en un allanamiento por robo de motos

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del día viernes en un domicilio ubicado en Zelarrayán al 2900.

Parte de los elementos secuestrados

El personal de la Comisaría Séptima realizó un allanamiento en el que se detuvo a dos menores en una causa que involucra el robo de un motovehículo.

La diligencia a pedido del Juzgado de Garantías del Joven Nº3, se dirigió a Zelarrayán al 2900 donde se detuvo a dos menores, uno de 14 y otro de 15 años, tras querer obstruir el procedimiento policial bajo el cargo de resistencia a la autoridad.

En el lugar, se secuestraron 1.6 gramos de marihuana en posesión del mayor de ellos y herramientas eléctricas que tienen relación con  una denuncia por hurto radicada el año pasado.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJNº1 del fuero de responsabilidad juvenil. 

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