Copa del Rey: Simeone volvió a perder otra final, esta vez ante Real Sociedad

Otra final que se le niega a Diego Simeone. Su Atlético de Madrid perdió por penales 4 a 3 ante Real Sociedad en la final de la Copa del Rey 2025/2026, tras empatar 2 a 2 en los 90 reglamentarios y los 30 minutos suplementarios.

Unai Marrero, el arquero del equipo vasco, fue una figura clave en la definición, atajando los penales de Alexander Sorloth y del argentino Julián Álvarez.

El Colchonero entró dormido al estadio de La Cartuja, en Sevilla, y su rival se puso 1-0 con gol de Barrenetxea.

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El albirrojo reacionó y lo igualó por intermedio del nigeriano Ademola Lookman, que puso el empate con un remate esquinado.

Pero un error del argentino Juan Musso le sirvió en bandeja el 2-1 a los vascos. El autor fue Oyarzabal, de penal. Y Atlético volvió a estar a remolque en el partido. La Real, entonces, se replegó durante todo el segundo tiempo, con marcador y reloj a su favor. Acudió entonces Julián Álvarez al rescate de su equipo. Un zurdazo suyo implicó el 2-2, que sería el marcador final en los 90.

En tiempo suplementario, el propio campeón del mundo pudo haber desnivelado con un tiro desde afuera que dio en el palo. También pudo haber anotado el equipo vasco en una jugada que pareció más de pinball que de fútbol.

La final se fue a penales. Y allí, desde los doce pasos, la estrella se llamó Unai Marrero. El arquero de 24 años tapó los tiros de Sorloth y de Julián. Por más que Musso le contuvo el suyo a Oskarsson, no fue suficiente.

Y la Real Sociedad gritó campeón de la Copa del Rey por cuarta vez en su historia.