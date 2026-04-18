El pronóstico para este domingo 19 de abril

El servicio de Satelmet pronostica para Bahía Blanca y la zona este domingo 19 de abril, una temperatura mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 17.

Para lo que resta de la jornada del sábado: El avance de un frente frío, provoca condiciones de inestabilidad con precipitaciones, tormentas y ocasional caída de granizo. Tendencia a mejorar en la noche.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad de moderada del Sudoeste rotando al Sur y la visibilidad será buena.

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Por la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de moderado del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal. La visibilidad buena.

La noche será fresca y nubosa y se estima para media noche una temperatura de 13 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO. Nuboso con ocasionales precipitaciones. Descenso de temperatura. Viento moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. Temperatura 14/16.-

ZONA VENTANIA: Frío con estados nubosos variables y ocasionales lloviznas. Descenso de la temperatura. Viento leve del Sudeste. Temperatura 10/14.-

GUAMINI: Nuboso y húmedo con precipitaciones intermitentes en la tarde. Descenso de la temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del sector Sur, afirmándose del Sudeste. Temperatura 10/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío y soleado a fresco. Descenso de la temperatura. Viento regular a moderado del Sudoeste. Temperatura 11/15.-

NEUQUEN: Frío y soleado a fresco. Descenso de la temperatura. Viento leve en del Sudoeste rotando al Noreste. Temperatura 8/16.-