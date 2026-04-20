La impresionante cosecha de la natación argentina en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Con una producción sobresaliente, la natación fue la disciplina más destacada de la delegación argentina en la primera semana de competencias de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Aportó 14 medallas de oro, 15 de plata y 6 de bronce, para un total de 35 preseas. Solo Brasil la superó, con 21, 15 y 9 respectivamente, para totalizar 45. Por debajo quedaron Venezuela (0, 1, 6) y Uruguay, el tercer país en subirse a lo más alto del podio gracias a Angelina Solari (100 libres).

La gran figura del equipo fue Agostina Hein, quien se colgó 9 medallas de oro y 1 de plata. Del lado masculino, el también abanderado de la delegación en la Ceremonia de Apertura, Matías Chaillou, se quedó con otras 10: 2 de oro, 5 de plata y 3 de bronce.

También sobresalieron Malena Santillán (4-2-0), Cecilia Dieleke (3-2-0), Laila Chain (2-5-0), Guadalupe Angiolini (2-1-1), Catalina Dos Santos (2-1-0), Mía Di Pace (2-0-0), Máximo Aguilar (1-3-0) y Laureano Hopmeier (1-2-0), abriendo la expectativa de buenos resultados a futuro.

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Todas las medallas de Argentina

Oro

1 - Agostina Hein (natación, 800 metros libres)

2 - Agostina Hein (natación, 200 medley)

3 - Matías Chaillou (natación, 100 metros libres)

4 - Cecilia Dieleke (natación, 50 espalda)

5 - Argentina (natación, posta 4x100 libres mixto), con Hein, Santillán, Aguilar, Chaillou, Hopmeier, Lamberti y Angiolini

6 - Cecilia Dieleke (natación, 100 metros espalda)

7 - Agostina Hein (natación, 200 metros libres)

8 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados femenina), con Dieleke, Liz Dos Santos, Chain y Hein

9 - Agostina Hein (natación, 100 metros mariposa)

10 - Malena Santillán (natación, 200 metros espalda)

11 - Argentina (natación, posta 4x100 libres femenino), con Angiolini, Di Pace, Catalina Dos Santos y Hein

12 - Agostina Hein (natación, 200 metros mariposa)

13 - Laila Chain (natación, 50 metros libres)

14 - Agostina Hein (natación, 400 metros libres)

Plata

1 - Malena Santillán (natación, 800 libres)

2 - Laila Chain (natación, 200 medley)

3 - Laila Chain (natación, 50 espalda)

4 - Laila Chain (natación, 100 metros espalda)

5 - Matías Chaillou (natación, 100 metros espalda)

6 - Máximo Aguilar (natación, 200 metros libres)

7 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados masculina), con Chaillou, Fontana, Hopmeier y Aguilar

8 - Thiago Pizzini (natación, 1500 metros libres)

9 - Laila Chain (natación, 100 metros mariposa)

10 - Cecilia Dieleke (natación, 200 metros espalda)

11 - Ciro Conrad (natación, 200 metros espalda)

12 - Argentina (natación, posta 4x100 libres masculino), con Aguilar, Chaillou, Conrad y García Berbel

13 - Matías Chaillou (natación, 50 metros libres)

14 - Malena Santillán (natación, 400 metros libres)

15 - Argentina (natación, posta 4x100 combinados mixto), con Dieleke, Fontana, Chaillou y Hein

Bronce

1 - Matías Chaillou (natación, 50 espalda)

2 - Matías Chaillou (natación, 50 metros mariposa)

3 - Guadalupe Angiolini (natación, 50 metros mariposa)

4 - Mateo Mayer (natación, 1500 metros libres)

5 - Matías Chaillou (natación, 100 metros mariposa)

6 - Thiago Pizzini (natación, 400 metros libres)